Đều đặn mua vàng Thần Tài trong 20 năm

Dù giá vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) năm nay cao gấp đôi so với năm ngoái, nhưng người dân tại TPHCM vẫn tới các tiệm kinh doanh vàng từ khá sớm để mua các sản phẩm vàng với tâm lý: Mua vàng lấy may cho 1 năm làm ăn phát tài.

Anh Lê Phan Minh Hoàng (phường Đức Nhuận) cho biết, anh có thói quen mua vàng vào ngày vía Thần Tài từ khoảng 5 năm nay.

5 năm trước, theo anh nhớ lại, giá vàng chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng/chỉ, còn hiện tại, giá vàng SJC đã lên tới 18,5 triệu đồng/chỉ, tương đương mức tăng hơn 3,5 lần.

“Giá vàng đã tăng quá cao. Theo cá nhân tôi, mua vàng để tích luỹ lâu dài là hợp lý còn đầu cơ thì không nên lúc này”, anh chia sẻ thêm.

Người dân mua 1 sản phẩm vàng trong ngày vía Thần Tài. (Ảnh: N.H)

Chị Huỳnh Ái Nhi (phường Phước Long) là một người có ‘thâm niên’ mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Bản thân chị đã mua vàng trong ngày nay đều đặn suốt 20 năm. Chị quan niệm, cứ có tiền dư sẽ mua vàng vào, còn việc bán ra hay không sẽ tuỳ theo nhu cầu tài chính của gia đình tại từng thời điểm.

Người phụ nữ này không muốn tiết lộ khoản tiền lời chị đã tích lũy được từ mua vàng Thần Tài trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng vào năm 2005-2006, giá vàng SJC ở trong khoảng 8,5-10,2 triệu đồng/lượng, đến nay chị Nhi đã có khoản lời gấp 20 lần thời điểm đó.

Vàng bản vị nhỏ lên ngôi

Về phía các đơn vị kinh doanh vàng, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn-SJC cho biết, trong ngày vía Thần Tài, hệ thống SJC mở cửa sớm - từ 6h30.

Năm nay, mỗi người dân tới hệ thống của SJC sẽ được mua tối đa: 1 chỉ vàng đối với sản phẩm vàng Thần Tài, con giáp Kim Mã; hoặc 1 chỉ vàng đối với vàng nhẫn; hoặc 3 lượng vàng đối với vàng miếng loại 1 lượng. Như vậy, với mức giá vàng miếng SJC là 185 triệu đồng/lượng, người dân được mua tối đa tới 555 triệu đồng.

Trong khi đó, sản phẩm vàng miếng SJC nhỏ loại 1 chỉ đã hết từ sáng sớm do nhu cầu mua rất lớn.

Để khuyến khích việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, SJC cũng cho khách hàng chuyển khoản được mua tối đa 2 chỉ đối với các loại vàng: Thần Tài, Kim Mã và vàng nhẫn.

Sản phẩm vàng Thần Tài. (Ảnh: T.C)

Còn tại Công ty TNHH Mi Hồng, trong ngày hôm nay, người dân tới đây được mua tối đa 5 chỉ vàng/người thay vì giới hạn 1 chỉ vàng/người/ngày như các ngày giao dịch thông thường.

Để đáp ứng nhu cầu mua vàng lấy may của khách, Mi Hồng đã mở cửa hàng từ 6h sáng và lượng khách đến đây đã đông nghịt từ sáng sớm.

Người dân mua vàng trong ngày vía Thần Tài tại TPHCM. (Ảnh: T.C)

Còn tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, ghi nhận thực tế trên toàn hệ thống từ Hà Nội đến TPHCM, lượng khách mua vàng trong dịp vía Thần Tài năm nay có tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

"Dữ liệu này phản ánh niềm tin rất lớn của thị trường vào vàng tích lũy trong bối cảnh kinh tế hiện nay", đại diện Bảo Tín Mạnh Hải nhận định.

Về xu hướng mua sắm vàng của khách hàng năm 2026, phía doanh nghiệp cho hay, đang có sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng, gồm 3 yếu tố chính:

Thứ nhất là vàng bản vị nhỏ lên ngôi. Thay vì mua vàng giá trị lớn như truyền thống, khách hàng ưu tiên mua các sản phẩm vàng có bản vị nhỏ 0,1 chỉ. Điều này cho thấy vàng đã trở thành sản phẩm tích lũy quốc dân, phù hợp với mọi túi tiền, kể cả gen Z.

Thứ hai là việc mua vàng vì giá trị văn hóa. Khách hàng không chỉ mua vàng miếng thô cứng mà tìm kiếm những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và mang ý nghĩa phong thủy.

Thứ ba là nhu cầu sưu tầm vàng. Doanh nghiệp nhận ra người dân có nhu cầu mua vàng không chỉ vì văn hoá và thói quen tích luỹ mà còn bởi niềm vui khi sưu tầm đủ bộ vàng do nhà cung cấp chế tác.