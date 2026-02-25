Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020 được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2025 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và các trường hợp lập hóa đơn theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Với quy định trên, nguyên tắc khi bán hàng thì người bán bắt buộc phải lập hóa đơn để giao cho người mua, bất kể là hàng hóa nào, kể cả là bán vàng.

Do đó, khi mua vàng ngày vía Thần Tài người bán có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho người mua và người mua cần lấy hóa đơn này.

Bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên có được trả tiền mặt không?

Theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị định 24/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 232/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 thì vẫn được mua vàng bằng tiền mặt nếu giá trị giao dịch của một khách hàng dưới 20 triệu đồng trong ngày.

Còn mua, bán vàng có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày của một khách hàng thì bắt buộc phải thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cho đến nay, chưa có quy định nào bắt buộc giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản hay trả tiền mặt.

Tuy nhiên, theo Điều 9 Nghị định 320/2025 của Chính phủ thì khoản chi của doanh nghiệp được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Với quy định này, khi khách hàng bán vàng, doanh nghiệp mua vàng của khách hàng với giá trị từ 5 triệu đồng trở lên nếu thanh toán bằng tiền mặt thì khoản tiền này có thể không được tính là chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, có thể doanh nghiệp sẽ chủ động yêu cầu khách hàng chuyển khoản khi mua vàng từ 5 triệu đồng trở lên để đảm bảo chứng từ hợp lệ.