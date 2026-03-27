Dấu hiệu thoáng qua, phát hiện bệnh nguy hiểm

Chị N.T.B.D (24 tuổi, trú tại phường Linh Xuân, TPHCM) đến khám tại một cơ sở y tế gần nhà khi cảm thấy mệt mỏi và đau nhẹ vùng hạ sườn phải. Qua siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện tổn thương bất thường ở gan trái nên khuyến cáo chị đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, kết quả xét nghiệm cho thấy chị D. nhiễm viêm gan siêu vi B. Đáng chú ý, chỉ số AFP tăng cao đến 37.555 ng/mL. Hình ảnh chụp CT bụng có cản quang cũng ghi nhận tổn thương phù hợp với u gan, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan.

Kết quả khiến chị D. bất ngờ vì trước đó gần như không có biểu hiện bất thường rõ rệt. Trong khoảng 2 tháng, chị chỉ cảm thấy chán ăn nhẹ và sụt cân ít nên gia đình cho rằng đó là thay đổi sinh hoạt thông thường.

Bác sĩ khám cho chị D.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, chị quyết định nhập viện ngày 17/3 để phẫu thuật. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt: Ăn uống bình thường, không sốt và có thể đi lại từ sớm sau mổ. Dự kiến chị sẽ xuất viện sau 7 ngày và tái khám để nhận kết quả giải phẫu bệnh, từ đó được tư vấn hướng điều trị tiếp theo nếu cần.

Ung thư gan - căn bệnh tiên lượng xấu nhất

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Lê Phú - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, trường hợp của bệnh nhân D. phản ánh xu hướng ung thư gan đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều người phát hiện bệnh khi còn rất trẻ và không có triệu chứng điển hình.

Theo thống kê GLOBOCAN năm 2022, Việt Nam ghi nhận 24.502 ca ung thư gan mới, chiếm 13,6% tổng số ca ung thư, đứng thứ hai sau ung thư vú. Tuy nhiên, số ca tử vong lên tới 23.333, tương đương 19,4%, cao nhất trong các loại ung thư. Điều này cho thấy tiên lượng bệnh rất xấu và tỷ lệ sống còn thấp.

Các đối tượng nhiễm viêm gan siêu vi B hoặc C, dù có hay không kèm xơ gan, đều thuộc nhóm nguy cơ cao. Đặc điểm của ung thư gan là ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng hoặc chỉ biểu hiện mơ hồ, khiến nhiều người chủ quan, không đi khám sớm.

Bác sĩ Phú cho rằng, nếu người bệnh không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, khối u có thể phát triển lớn, lan sang phần gan còn lại hoặc di căn đến các cơ quan khác. Khi đó, việc điều trị trở nên phức tạp, chi phí cao và khả năng điều trị giảm đáng kể.

Khó nhất hiện nay là ung thư gan giai đoạn đầu thường không rõ ràng. Người dân chỉ có một số biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, đầy bụng, sụt cân trong thời gian ngắn; vàng da, vàng mắt hoặc đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Một số người rối loạn tiêu hóa như táo bón hoặc tiêu chảy dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Vì vậy, khi phát hiện đa số người bệnh đã ở giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ Phú khuyến cáo người dân nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ hai lần mỗi năm để phát hiện sớm các bất thường.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như nhiễm viêm gan B, viêm gan C hoặc xơ gan cần siêu âm gan và làm xét nghiệm máu mỗi 3-6 tháng.

Để phòng ung thư gan, việc duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh. Mỗi người nên xây dựng chế độ ăn khoa học, tăng cường rau xanh, trái cây (đặc biệt là rau lá xanh, cà rốt, khoai tây, trái cây họ cam quýt) và sử dụng các chế phẩm từ sữa. Người dân cần tránh thực phẩm bị mốc như đậu nành, lạc, khoai lang, mía hoặc dầu đậu phộng vì có nguy cơ chứa độc tố gây hại cho gan.

Tiêm vắc xin phòng viêm gan B có thể giảm nguy cơ viêm gan B cho cả người lớn và trẻ em, bảo vệ nhiều năm và thậm chí suốt đời.

