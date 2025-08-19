Lời tòa soạn: "Người già sống vui – khỏe – có ích" không chỉ là một thông điệp tích cực, mà còn là hình ảnh sinh động về những bậc cao niên tràn đầy năng lượng, sống lạc quan, khỏe mạnh và luôn hết mình cống hiến cho cộng đồng. Họ không chỉ giữ cho mình tinh thần dẻo dai, yêu đời mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Người già sống vui – khỏe. Mỗi câu chuyện đều minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số. Chính đam mê, nghị lực và khát vọng sống mới làm nên giá trị thật sự của đời người.

“Đi khám phá nhiều cũng có cái hay nhưng cái hay nhất là vượt lên chính mình”. Đó là điều bà Trần Xuân Châu (70 tuổi, Hà Nội) chiêm nghiệm được, khi đã trải qua rất nhiều chuyến du lịch ý nghĩa trong đời.

Chuyến đi đáng nhớ

Bà Châu chinh phục được đèo Khardung La, ở Ladakh (Ấn Độ)

Đầu tháng 8 vừa qua, bà Châu đặt chân đến Ladakh (Ấn Độ) – vùng đất được mệnh danh "Tiểu Tây Tạng", nằm trong top 50 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2023 do tạp chí Times bình chọn. Mục tiêu của bà là chinh phục Khardung La – con đèo cao hơn 5.000m so với mực nước biển.

Chuyến đi "lịch sử" của bà Châu

Nơi đây là thử thách lớn với mọi du khách, bởi độ cao từ 3.000 – 5.400m dễ gây sốc, chưa kể những con đèo quanh co dễ khiến người ta say xe. Ở tuổi 70, thử thách ấy tưởng chừng quá sức nhưng bà Châu vẫn mang theo tinh thần vui tươi, đầy nhiệt huyết và quyết tâm.

Bà Châu phất cờ Tổ quốc trên đỉnh đèo

Bà Châu gọi đây là “chuyến đi lịch sử” kể từ ngày bà bắt đầu đi du lịch.

Ngay từ lúc khởi hành, chuyến đi đã gặp trở ngại. Máy bay bị trễ 12 tiếng, đoàn phải đổi sân bay, nối thêm một chặng mới tới được New Delhi rồi bay tiếp lên Ladakh.

Người phụ nữ 70 tuổi nhiệt huyết và đam mê

Lượt về, thời tiết xấu khiến chuyến bay bị hủy. Lỡ chuyến bay quốc tế, bà và 2 người bạn đồng hành phải mua vé mới, bay vòng qua Kuala Lumpur (Malaysia), tới chiều hôm sau mới đặt chân về Việt Nam.

Nhưng chính những trở ngại ấy lại trở thành kỷ niệm. Bà nhớ lại: “Lần đầu chúng tôi ngủ ở độ cao hơn 4.000m trong cái lạnh âm 10 độ. Chăn điện chỉ ấm được một tiếng rồi mất điện, chúng tôi mặc hết quần áo giữ nhiệt vẫn rét run.

Nhưng khi nghe tin hồ gần đó phủ băng, cả đoàn lại hào hứng kéo nhau ra xem, quên hết giá rét. Đó cũng là lần đầu tôi mặc áo dài lên thiền viện, phất cờ Tổ quốc trên đỉnh Khardung La. Lần đầu bị sự cố máy bay cả đi lẫn về nhưng vẫn không nản, ai cũng cười vui như Tết”.

Bà Châu mặc áo dài chụp ảnh ở khung cảnh mà nhiều người mơ ước

“Tôi đã trải qua nhiều cái 'lần đầu' trong chuyến đi này”, bà nói.

Là người yêu áo dài, bà luôn mang theo ít nhất một bộ trong mỗi chuyến đi, để chụp ảnh lưu niệm. Bà đã lưu lại rất nhiều khoảnh khắc mặc áo dài ở những nơi bà từng đặt chân đến.

Chuyến đi còn thêm phần đặc biệt, khiến nhiều người bất ngờ khi bà Châu mang theo cả nồi cơm điện và 2kg gạo vì lo không hợp khẩu vị. Nhưng trong suốt chuyến đi, chiếc nồi cơm điện không được sử dụng. Đó cũng là trải nghiệm khó quên với đoàn.

Bí quyết xê dịch ở tuổi 70

Trong đoàn, bà Châu là người lớn tuổi nhất nhưng không hề có khoảng cách. Bà hòa mình cùng mọi người, trò chuyện, cười nói, chụp ảnh như những người bạn đồng hành cùng thế hệ. “Mình chỉ nhiều tuổi, chứ chưa già”, bà hài hước nói.

Niềm đam mê du lịch đã đưa bà đi qua nhiều hành trình đặc biệt. Năm 2023, bà chinh phục điểm cực Tây của Việt Nam, leo 564 bậc lên cột mốc biên giới 3 nước (Việt Nam – Lào – Trung Quốc). Năm 2024, bà tiếp tục leo Lùng Cúng (Yên Bái).

Bà Châu leo đỉnh Lùng Cúng (Yên Bái) năm 2024

Ngoài việc có nền tảng sức khỏe nhờ nhiều năm tập múa, bà còn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày, giữ tinh thần lạc quan, luôn sẵn sàng cho mọi chuyến đi. Có lần, bà một mình lên Đà Lạt nghỉ ngơi, tạm xa điện thoại, tivi, chỉ đọc sách, báo và đi dạo quanh phố núi.

Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam "đi muôn nơi" cùng bà Châu

Bà cho rằng, “chìa khóa” quan trọng nhất để có thể đi, trải nghiệm nhiều nơi là chuẩn bị sức khỏe và tinh thần.

“Lúc đi mới bổ sung sức khỏe sẽ không ổn, chúng ta nên tập luyện thường xuyên để chuẩn bị hành trang cho mình. Hành lý nên được chuẩn bị gọn nhẹ, phù hợp với điểm đến. Tinh thần lạc quan là không thể thiếu”.

Bà Châu phất cờ Tổ quốc trên đỉnh Khardung La

Ở tuổi 70, bà Châu vẫn đều đặn “check-in” những điểm đến mới, gom góp thêm những "lần đầu tiên". Hành trình của bà là minh chứng rõ ràng rằng: Tuổi tác chưa bao giờ là giới hạn cho những bước chân yêu khám phá.

