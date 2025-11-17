Gần một tháng nay, bà Loan gắng sức đưa chồng chạy chữa từ tuyến dưới lên tuyến trên, rồi cuối cùng vào khoa Hồi sức cấp cứu người lớn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM). Cả gia sản chẳng có gì đáng giá để bà có thể bán, vay mượn khắp nơi cũng không được nữa.
Giàn giụa nước mắt, bà nghẹn ngào: “Tài sản chẳng còn gì giá trị để bán, tôi chẳng biết vay tiền ở đâu để cứu ông ấy. Bác sĩ nói ông ấy còn cơ hội sống nên tôi cố gắng, nhưng giờ thì cùng đường rồi…”.
Trong phòng bệnh, cơ thể ông Trần Minh Mẫn gầy yếu, tái nhợt sau thời gian dài điều trị, phải nhờ máy thở hỗ trợ và dùng nhiều loại kháng sinh đặc trị để duy trì sự sống.
Bác sĩ Huỳnh Thị Thúy An, khoa Hồi sức cấp cứu người lớn, người trực tiếp theo dõi tình trạng ông Mẫn, cho biết: “Bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng sốc tim, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết. Thời điểm đó chúng tôi nghĩ có lẽ không giữ được mạng sống cho ông, nhưng ông đã vượt qua. Hiện bệnh nhân đã thoát sốc, hy vọng sống cao hơn, nhưng vẫn phải điều trị tích cực”.
Trước đó, ông Mẫn chỉ có biểu hiện đau bụng, sốt, uống thuốc nhưng không đỡ. Đến khi nhập viện, ông bị nhiễm trùng nặng, phải thở máy, lọc máu và dùng nhiều loại kháng sinh đặc trị: chống nấm, ký sinh trùng, gram âm, gram dương…
Theo bác sĩ, ông Mẫn dự kiến cần điều trị thêm 15–20 ngày nữa, tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng, con số vượt ngoài khả năng của đôi vợ chồng nghèo.
Nói về chồng mình, bà Loan nghẹn lời, trách bản thân vì đã không đưa ông đi khám sớm: “Giá như lúc ổng mệt, tôi quyết không cho ổng đi làm rồi đi khám sớm thì chắc không đến nỗi này. Tôi cũng chủ quan, nghĩ ổng mệt như mọi khi, cố được thì cố, tôi chiều theo ý ổng…”.
Bà lại ôm mặt khóc, rồi kể về cuộc đời đầy thiệt thòi: “Tôi bị sốt bại liệt từ nhỏ, đôi chân không thể đi lại, hơn nửa cuộc đời phải bò lết mưu sinh. Tới 50 tuổi gặp ổng chưa vợ, chưa con rồi chúng tôi thành vợ chồng. Ổng có bệnh nhưng vẫn ráng đi làm nuôi tôi. Giờ ổng nằm đó, tôi không biết làm gì để có tiền cứu ổng nữa…”.
Hai vợ chồng đều neo đơn, không người thân giúp đỡ. 9 triệu đồng vay trước đó để chi trả viện phí tuyến dưới nay đã hết sạch. Bình thường, ông Mẫn làm bảo vệ lương 6 triệu/tháng, phải trả tiền trọ, ăn uống, thuốc men nên chẳng dành dụm được gì.
Giờ đây, nhìn chồng nguy kịch mà không còn khả năng xoay xở, bà Loan chỉ biết run rẩy: “Ổng mà có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi… Cầu xin mọi người hãy cứu chồng tôi, cho ổng được về nhà làm bạn già với tôi…”.
Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng nghèo, phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã kết nối với Báo VietNamNet để nhờ kêu gọi giúp đỡ. Ông Mẫn vẫn còn cơ hội sống, nhưng thời gian không còn nhiều nếu không có kinh phí điều trị tiếp tục.
Ông Mẫn là người chồng sống có trách nhiệm, chấp nhận khó khăn bệnh tật để đi làm nuôi vợ khuyết tật. Bà Loan – người phụ nữ đã chịu thiệt thòi hơn nửa cuộc đời – giờ chỉ còn biết bấu víu vào hy vọng mong manh rằng chồng sẽ vượt qua. Xin hãy giúp gia đình nhỏ ấy níu giữ sự sống, để họ còn có nhau trong quãng đời còn lại.
|
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Kim Loan: Ấp 21, xã Hiệp Phước, TPHCM. Số điện thoại: 0774759480.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.311 (ông Trần Minh Mẫn)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898
- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081