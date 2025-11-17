MS 2025.311

Gần một tháng nay, bà Loan gắng sức đưa chồng chạy chữa từ tuyến dưới lên tuyến trên, rồi cuối cùng vào khoa Hồi sức cấp cứu người lớn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM). Cả gia sản chẳng có gì đáng giá để bà có thể bán, vay mượn khắp nơi cũng không được nữa.

Giàn giụa nước mắt, bà nghẹn ngào: “Tài sản chẳng còn gì giá trị để bán, tôi chẳng biết vay tiền ở đâu để cứu ông ấy. Bác sĩ nói ông ấy còn cơ hội sống nên tôi cố gắng, nhưng giờ thì cùng đường rồi…”.

Trong phòng bệnh, cơ thể ông Trần Minh Mẫn gầy yếu, tái nhợt sau thời gian dài điều trị, phải nhờ máy thở hỗ trợ và dùng nhiều loại kháng sinh đặc trị để duy trì sự sống.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thúy An, khoa Hồi sức cấp cứu người lớn, người trực tiếp theo dõi tình trạng ông Mẫn, cho biết: “Bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng sốc tim, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết. Thời điểm đó chúng tôi nghĩ có lẽ không giữ được mạng sống cho ông, nhưng ông đã vượt qua. Hiện bệnh nhân đã thoát sốc, hy vọng sống cao hơn, nhưng vẫn phải điều trị tích cực”.

Trước đó, ông Mẫn chỉ có biểu hiện đau bụng, sốt, uống thuốc nhưng không đỡ. Đến khi nhập viện, ông bị nhiễm trùng nặng, phải thở máy, lọc máu và dùng nhiều loại kháng sinh đặc trị: chống nấm, ký sinh trùng, gram âm, gram dương…

Theo bác sĩ, ông Mẫn dự kiến cần điều trị thêm 15–20 ngày nữa, tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng, con số vượt ngoài khả năng của đôi vợ chồng nghèo.

Bà Loan bị bại liệt chân từ nhỏ nên rất khó khăn trong việc chăm sóc chồng tại bệnh viện

Nói về chồng mình, bà Loan nghẹn lời, trách bản thân vì đã không đưa ông đi khám sớm: “Giá như lúc ổng mệt, tôi quyết không cho ổng đi làm rồi đi khám sớm thì chắc không đến nỗi này. Tôi cũng chủ quan, nghĩ ổng mệt như mọi khi, cố được thì cố, tôi chiều theo ý ổng…”.

Bà lại ôm mặt khóc, rồi kể về cuộc đời đầy thiệt thòi: “Tôi bị sốt bại liệt từ nhỏ, đôi chân không thể đi lại, hơn nửa cuộc đời phải bò lết mưu sinh. Tới 50 tuổi gặp ổng chưa vợ, chưa con rồi chúng tôi thành vợ chồng. Ổng có bệnh nhưng vẫn ráng đi làm nuôi tôi. Giờ ổng nằm đó, tôi không biết làm gì để có tiền cứu ổng nữa…”.

Hai vợ chồng đều neo đơn, không người thân giúp đỡ. 9 triệu đồng vay trước đó để chi trả viện phí tuyến dưới nay đã hết sạch. Bình thường, ông Mẫn làm bảo vệ lương 6 triệu/tháng, phải trả tiền trọ, ăn uống, thuốc men nên chẳng dành dụm được gì.

Giờ đây, nhìn chồng nguy kịch mà không còn khả năng xoay xở, bà Loan chỉ biết run rẩy: “Ổng mà có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi… Cầu xin mọi người hãy cứu chồng tôi, cho ổng được về nhà làm bạn già với tôi…”.

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng nghèo, phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã kết nối với Báo VietNamNet để nhờ kêu gọi giúp đỡ. Ông Mẫn vẫn còn cơ hội sống, nhưng thời gian không còn nhiều nếu không có kinh phí điều trị tiếp tục.

Tình trạng của ông Mẫn vẫn đang nguy kịch, phải thở máy, lọc máu thường xuyên.

Ông Mẫn là người chồng sống có trách nhiệm, chấp nhận khó khăn bệnh tật để đi làm nuôi vợ khuyết tật. Bà Loan – người phụ nữ đã chịu thiệt thòi hơn nửa cuộc đời – giờ chỉ còn biết bấu víu vào hy vọng mong manh rằng chồng sẽ vượt qua. Xin hãy giúp gia đình nhỏ ấy níu giữ sự sống, để họ còn có nhau trong quãng đời còn lại.