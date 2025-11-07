Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đã trao số tiền 76.829.737 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ ông Nguyễn Văn Tiền (SN 1979, ngụ TPHCM), nhân vật trong bài viết: "Suy kiệt vì chạy thận, người đàn ông mong được sống mỗi ngày”.

Bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ ông Nguyễn Văn Tiền số tiền 76.829.737 đồng

Phát hiện bệnh từ năm 2019, kể từ đó ông Nguyễn Văn Tiền phải đều đặn chạy thận 3 buổi mỗi tuần. Dù kiên trì điều trị, song bệnh tình của ông không thuyên giảm, thậm chí có dấu hiệu kháng thuốc. Chi phí thuốc men, viện phí ngày một tăng khiến cuộc sống gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Từ ngày chồng mắc bệnh, bà Nguyễn Thị Phỉ (vợ ông Tiền) vừa phải chăm sóc chồng, vừa gồng gánh lo toan kinh tế. Là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, bà Phỉ phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho chồng. Sau 6 năm, số nợ đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Năm 2023, bác sĩ chỉ định ghép thận, cơ hội duy nhất để ông Tiền có thể hồi phục. Tuy nhiên, chi phí ghép thận lên đến khoảng 500 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình, khiến họ đành bỏ lỡ “giai đoạn vàng” cứu chữa. Hiện tại, đến chi phí chạy thận hằng tuần, vợ ông cũng phải chạy vạy khắp nơi mới có được.

Trong lúc túng quẫn, hoàn cảnh của ông Tiền may mắn được Báo VietNamNet chia sẻ, nhận được nhiều sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của bạn đọc khắp cả nước. Số tiền 76.829.737 đồng đã được chuyển tận tay gia đình.

Bà Nguyễn Thị Phỉ xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ chồng tôi trong lúc khó khăn. Nhưng do bệnh tình chuyển biến nhanh, sáng nay anh còn nói chuyện, đến trưa thì đã ra đi. Suốt 6 năm qua, anh đã cố gắng lắm rồi. Tôi xin phép dùng số tiền được mọi người giúp đỡ để lo hậu sự chu đáo cho chồng, phần còn lại sẽ trả viện phí và các khoản nợ vay trước đó”.