MS 2025.302

Khoảng 21h ngày 26/7, trên đường đi hái mít về, cách nhà chỉ khoảng 4km, anh Lê Minh Tiến (SN 1999, ở xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Anh Tiến được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong đêm. Tại đây, bác sĩ cho biết, anh bị dập não, xuất huyết cầu não, gãy xương sọ mặt và đụng dập phổi.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu phổi và điều trị chấn thương sọ não. Sau đó, anh Tiến tiếp tục trải qua ca mổ xếp lại nhiều mảnh xương sọ mặt. Hiện, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Anh Tiến hiện nửa tỉnh nửa mê nên bà Nhung luôn phải túc trực bên giường bệnh

Theo bác sĩ Trần Thị Linh, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp: “Sắp tới, bệnh nhân phải tiến hành thêm nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó ca phẫu thuật gần nhất dự kiến chi phí khoảng 20 triệu đồng, kèm theo đó là các loại thuốc kháng sinh, giảm đau và hỗ trợ khác ngoài danh mục bảo hiểm y tế”.

Anh Tiến là con trai đầu trong gia đình thuộc diện khó khăn. Thương bố mẹ nghèo, anh nghỉ học sớm để đi làm thuê, nhường cơ hội học tập cho em trai đang học lớp 9.

Từ ngày con trai gặp nạn, cha mẹ anh Tiến đã vay mượn khắp nơi được khoảng 70 triệu đồng, trong đó 30 triệu từ họ hàng, 40 triệu vay ngân hàng. Dù có bảo hiểm y tế và được hội đồng hương hỗ trợ thêm 15 triệu đồng, nhưng số tiền này vẫn chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị ngày càng tăng cao. Đến nay, tổng chi phí chữa trị cho anh Tiến đã vượt 100 triệu đồng, trong khi gia đình không còn khả năng xoay xở thêm.

Bà Võ Thị Tuyết Nhung (mẹ anh Tiến) nghẹn ngào: “Tiến mới chuyển việc làm chưa được bao lâu, tiền công cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày nên chẳng có gì tích góp. Đầu năm, chồng tôi đi vác cây thuê bị cụp xương sống, giờ không làm được việc nặng. Cả nhà chỉ trông chờ vào Tiến, giờ nó nằm đó, chúng tôi thực sự bất lực. Thằng em nó còn nhỏ mà cứ đòi nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp cả nhà”.

Hiện tại, anh Tiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng co giật từng cơn. Gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo với chi phí 20 triệu đồng, cùng nhiều khoản thuốc men phát sinh khác. Trong hoàn cảnh khó khăn bủa vây, họ chỉ biết trông chờ vào sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Ông Lê Văn Bé Chính, Trưởng ấp Mỹ Hưng C xác nhận: “Anh Tiến là công dân ở địa phương, hoàn cảnh rất đáng thương. Gặp tai nạn nặng, chi phí điều trị quá tốn kém nên gia đình đang rất cần được cộng đồng hỗ trợ”.

Bà Nhung luôn sợ hãi vì không còn xoay xở nổi số tiền phẫu thuật cho con sắp tới

Lúc này, mỗi sự chia sẻ của cộng đồng sẽ là niềm động viên, tiếp thêm hy vọng để anh Tiến vượt qua khó khăn, giành lại sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Bà Võ Thị Tuyết Nhung (mẹ anh Tiến): Ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp. Số điện thoại: 0776802324 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.302 (anh Lê Minh Tiến) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081