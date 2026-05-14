Keshia Smith tìm được viên kim cương 3,09 carat. Ảnh: People

Keshia Smith, sống tại bang Pennsylvania (Mỹ) vừa trải qua quãng thời gian đầy đau buồn. Con trai cô qua đời vào tháng 10/2025 và cha cô cũng mới được an táng cách đây chưa đầy 1 tuần.

Trong chuyến đi tới công viên Crater of Diamonds ở quận Pike, bang Arkansas, Smith đã có một phát hiện khiến chính cô cũng không thể tin nổi.

“Tôi đã chịu quá nhiều áp lực suốt 6 tháng qua. Tôi mất con trai, rồi lại mất cha. Mọi thứ thật quá sức đối với tôi. Tôi đã cầu nguyện để có được một điều gì đó tích cực và không thể tin điều đó thực sự xảy ra”, cô chia sẻ.

Smith đã tìm thấy một viên kim cương trắng nặng 3,09 carat (hơn 0,6g) khi tham quan công viên cùng bạn trai Joey và anh trai Kirim.

“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy là nó trông giống như một trái tim”, cô nói.

Ban đầu, Smith chưa nhận ra giá trị thật sự của viên đá. Chỉ sau khi những du khách xung quanh khuyên cô mang đi kiểm định, cô mới biết mình vừa phát hiện một viên kim cương quý hiếm, tờ People đưa tin mới đây.

Theo thống kê, viên kim cương của Smith hiện là viên lớn thứ hai được tìm thấy trong năm nay tại công viên.

Crater of Diamonds là địa điểm nổi tiếng tại Mỹ. Đây là nơi duy nhất trên thế giới cho phép công chúng tự do đào tìm kim cương tự nhiên. Kể từ khi trở thành công viên bang Arkansas vào năm 1972, nơi đây đã ghi nhận hơn 37.000 viên kim cương được du khách phát hiện.