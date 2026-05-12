Khi nhắc đến những nơi có lượng mưa lớn nhất hành tinh, nhiều người thường nghĩ đến các khu rừng nhiệt đới rậm rạp hay những vùng gió mùa ở Nam Á. Thế nhưng, nơi giữ kỷ lục mưa nhiều nhất thế giới lại là một ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa vùng núi phía đông bắc Ấn Độ – Mawsynram.

Ngôi làng thuộc bang Meghalaya này từ lâu đã được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là nơi có lượng mưa trung bình năm cao nhất thế giới, lên tới khoảng 11.873mm.

Kỷ lục được thiết lập vào tháng 6/2022, chỉ trong 1 ngày, lượng mưa lên tới 1.004mm, nhiều hơn cả lượng trung bình trong 1 năm ở nhiều quốc gia châu Âu. Ví dụ Ba Lan, lượng mưa trung bình dao động từ 600 đến 700mm.

Những chiếc “knup” – loại áo choàng che mưa thủ công có hình dáng giống mai rùa. Ảnh: Media India

Cuộc sống xoay quanh mưa

Tên gọi ngôi làng Mawsynram bắt nguồn từ ngôn ngữ Khasi bản địa, trong đó “maw” có nghĩa là đá, còn “synram” nghĩa là lạnh. Cái tên “nơi của những tảng đá lạnh” phản ánh phần nào khí hậu ẩm ướt, mát lạnh và địa hình núi đá đặc trưng của khu vực.

Lượng mưa lớn là kết quả của các điều kiện địa lý và khí hậu đặc thù. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, khi những cơn gió mùa tây nam mang theo hơi ẩm khổng lồ từ vịnh Bengal tràn vào đất liền.

Nằm ở rìa cao nguyên Shillong, Mawsynram trở thành “bức tường chắn gió” tự nhiên. Các khối không khí ẩm bị đẩy lên cao, lạnh dần rồi ngưng tụ thành những trận mưa xối xả gần như không dứt.

Ở Mawsynram, thích nghi với cuộc sống trong những cơn mưa liên tục đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương, theo Wodne Sprawy.

Ở đây, mái nhà thường lợp bằng cỏ để giảm tiếng ồn dữ dội từ những cơn mưa kéo dài ngày đêm. Mặc dù lớp cách nhiệt tự nhiên này khá hiệu quả, nhưng lượng mưa lớn có thể làm xê dịch và thậm chí cuốn trôi.

Do đó, trước mỗi mùa mưa, người dân đều gia cố nhà cửa, sửa chữa mái nhà.

Người dân cũng tích trữ củi, lương thực và các vật dụng thiết yếu trước khi mùa mưa cao điểm bắt đầu. Trong nhiều tháng liền, việc di chuyển hay mua sắm trở nên khó khăn vì đường sá thường xuyên bị ngập hoặc sạt lở.

Một hình ảnh đặc trưng của Mawsynram là những chiếc “knup” – loại áo choàng che mưa thủ công có hình dáng giống mai rùa. Chúng được làm từ tre, nhựa và cỏ chổi, có kích thước lớn để che phần đầu và thân trên khỏi những cơn mưa như trút nước.

Đối với người dân nơi đây, knup không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn là biểu tượng của khả năng thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Các món ăn địa phương như tungtap - một loại tương làm từ ớt, cà chua và cá lên men - trở thành nguồn sống chính, đặc biệt là trong những tháng mưa khắc nghiệt nhất.

Cây cầu đặc biệt ở ngôi làng Mawsynram. Ảnh: Utkarsh B/Unsplash

Cây cầu sống kỳ diệu

Không chỉ học cách chung sống với mưa, cư dân Mawsynram còn sáng tạo ra những giải pháp độc đáo để thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Một trong số đó là những cây cầu sống được tạo nên từ rễ cây. Qua nhiều năm, các bộ rễ phát triển, đan xen và trở nên đủ vững chắc để người dân đi lại ngay cả trong điều kiện thời tiết cực đoan. Những cây cầu tự nhiên này ngày nay không chỉ phục vụ đời sống mà còn trở thành biểu tượng cho lối sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Meghalaya.

Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với khí hậu ẩm ướt nhằm tăng độ bền cho nhà cửa và công trình công cộng.

Dẫu đã quen với mưa, cuộc sống ở Mawsynram vẫn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những trận mưa lớn kéo dài thường gây lũ lụt, sạt lở đất và mất điện diện rộng. Việc tiếp cận nguồn nước sạch đôi khi cũng trở nên khó khăn khi các hồ chứa bị tràn hoặc ô nhiễm.

Tuy nhiên, dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt bậc nhất thế giới, cư dân Mawsynram vẫn đón nhận hoàn cảnh của mình với tinh thần lạc quan.

Họ duy trì cuộc sống bình dị, gắn kết cộng đồng, vượt qua những thách thức và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.