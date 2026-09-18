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Ngày 18/9, Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) cho biết đã làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo camera an ninh, khoảng 18h10 ngày 14/9, một người phụ nữ đi bộ tập thể dục trên đường số 37, khu dân cư 586. Thời điểm này, tuyến đường khá vắng người.

Khi người phụ nữ đang đi bộ, một nam thanh niên bất ngờ chạy từ phía sau, áp sát rồi giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Cú giật khiến người phụ nữ ngã xuống đường. Nạn nhân lập tức tri hô "Ăn cướp!" để cầu cứu. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc nhận được sự chú ý của nhiều người.

Võ Văn Tiền tiếp cận bị hại thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Nạn nhân sau đó được xác định là bà T.T.N. Sáng 15/9, bà N. đến Công an phường Hưng Phú trình báo bị cướp giật sợi dây chuyền bạch kim có mặt gắn hột xoàn, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú phân công lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường, trích xuất camera an ninh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nghi phạm.

Sau thời gian ngắn truy xét, công an xác định Võ Văn Tiền (34 tuổi, ngụ phường Hưng Phú) là người thực hiện vụ cướp giật nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tiền khai do đang thiếu nợ, không có khả năng trả nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Nghi phạm Tiền tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Hưng Phú

Sau khi giật dây chuyền của bà N., Tiền mang đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Ninh Kiều bán được 27,55 triệu đồng, sau đó lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Hưng Phú đã thu hồi toàn bộ tang vật liên quan vụ cướp giật. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Võ Văn Tiền theo quy định pháp luật.