Chuối có thể là món ăn sáng tiện lợi nhất nhưng không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì năng lượng, đặc biệt vào đầu ngày.

Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Dolores Woods (Trung tâm Khoa học Sức khỏe - Đại học Texas, Mỹ), nói với Verywell Health: “Chuối là nguyên liệu nền hoặc một thành phần tốt cho bữa sáng nhưng nếu chỉ ăn riêng loại quả này, mọi người thường sẽ nhanh chóng cảm thấy đói trở lại”.

Chuối giàu dinh dưỡng nhưng ăn không đủ no

Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 110 calo, 28g carbohydrate, 3g chất xơ, 1g protein, 450mg kali. Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng, chuối lại có hàm lượng protein rất thấp.

“Protein là chất dinh dưỡng đa lượng tạo cảm giác no lâu nhất. Bữa sáng giàu protein ức chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng năng lượng tiêu thụ sau đó hiệu quả hơn so với bữa ăn giàu carbohydrate”, bà Woods cho biết.

Trên thực tế, các nghiên cứu ghi nhận những bữa ăn giàu protein tăng cảm giác no và giảm cơn đói tốt hơn so với các bữa cùng lượng calo nhưng ít protein hơn. Việc bổ sung protein vào bữa ăn chứa carbohydrate có thể hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn.

Chuối là thực phẩm giá rẻ, giàu dinh dưỡng nhưng chưa đủ cho bữa sáng. Ảnh: Ban Mai

Một quả chuối cũng chỉ chứa lượng chất xơ tương đối nhỏ, trong khi chất này góp phần tạo cảm giác no. Chất xơ làm chậm quá trình di chuyển của thức ăn qua dạ dày, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn.

Ngoài ra, chất béo cũng góp phần tạo cảm giác no nhưng chuối gần như không chứa chất này. Khi cơ thể tiêu hóa chất béo, đường ruột giải phóng các hormone truyền tín hiệu no đến não và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

3 cách kết hợp chuối với thực phẩm khác

Bà Woods đánh giá: “Chuối phát huy hiệu quả tốt nhất khi là một phần của đĩa thức ăn cân bằng, thay vì chiếm toàn bộ bữa”.

Dưới đây là 3 mẹo của chuyên gia Woods:

- Bắt đầu với protein: Mọi người nên kết hợp chuối với các thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi hoặc trứng. Bạn cũng có thể xay chuối với sữa hoặc đồ uống có nguồn gốc thực vật giàu protein để làm sinh tố.

- Bổ sung chất béo lành mạnh: Thêm các loại hạt vào bát sữa chua chuối là lựa chọn tốt. Những nguyên liệu này cung cấp chất béo không bão hòa, đồng thời bổ sung protein và chất xơ.

- Kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt: Bạn nên dùng thêm bột yến mạch, bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên cám để bổ sung chất xơ cho bữa sáng.

Ngoài ra, bạn hãy chú ý đến cảm giác của bản thân. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đói rất lâu trước bữa trưa, hãy điều chỉnh bữa sáng phù hợp hơn với nhu cầu của mình.