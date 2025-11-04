Ông H.L (57 tuổi, trú tại TPHCM) từng mỗi ngày uống khoảng 1 lít rượu, không khám sức khỏe. Khoảng 5 năm trước, ông L. phát hiện bệnh xơ gan giai đoạn C. Gần đây, ông bị vàng mắt, vàng da, phù chân, báng bụng nên uống thuốc nam với hy vọng bổ gan, chữa bệnh. Mỗi bữa, người đàn ông này uống 1 chén thuốc nhưng liên tục nôn ói. Sau đó, người bệnh điều trị tại bệnh viện gần nhà tuy nhiên tình trạng mệt mỏi tăng lên kèm theo chán ăn.

Ông L. được đưa vào bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng căng tức bụng tăng dần mức độ, rốn lồi hơn, rơi vào tình trạng lơ mơ, mất tỉnh táo, không nhận biết những việc xung quanh.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Đình Thành - chuyên khoa phẫu thuật nội soi tiêu hóa (người điều trị cho bệnh nhân) cho biết, kết quả xét nghiệm của ông L. cho thấy chỉ số Procalcitonin (PCT - một chỉ số theo dõi nhiễm khuẩn) tăng cao rõ rệt 3,7ng/mL (bình thường dưới 0,05ng/mL), gợi ý tình trạng nhiễm trùng huyết nặng. Chỉ số đánh giá mức độ suy tim gấp 7 lần người bình thường. Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông này hôn mê gan mức độ 3, nhiễm trùng huyết và nguy cơ suy tim nặng.

Lạm dụng thuốc nam chữa bệnh có thể làm tăng áp lực cho gan. Ảnh: Freepik

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng các biện pháp giảm độc tố amoniac, kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh điện giải. Giai đoạn nguy kịch, bác sĩ chỉ định lọc máu hỗ trợ nhằm loại bỏ độc chất và cải thiện chức năng gan - thận.

Bác sĩ Thành chia sẻ tình trạng hôn mê gan là cơ quan này không còn khả năng đào thải các chất độc, chúng sẽ tích tụ trong máu, xâm nhập vào não. Sự tích tụ chất độc cũng có khả năng gây tổn thương các cơ quan và chức năng thần kinh khác.

Các loại thuốc Tây y hay thuốc nam, thuốc lá đều có thể chứa hoạt chất có tác dụng điều trị bệnh. Tuy nhiên, nếu không rõ nguồn gốc, thành phần, liều lượng và khuyến cáo sử dụng, thì khó có thể đảm bảo hiệu quả cũng như độ an toàn.

Đặc biệt, những người bệnh xơ gan không nên tự ý, tùy tiện dùng các loại thuốc. Gan đã suy yếu rất dễ bị tổn thương thêm khi tiếp xúc với các hoạt chất hoặc tạp chất không được kiểm định.

Thực tế, nhiều loại dược liệu có thể bị sấy với lưu huỳnh hoặc trộn chất bảo quản nhằm chống ẩm mốc. Các chất này khi vào cơ thể có thể gây rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan - thận, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh gan mạn tính.

Với người có bệnh lý gan, bác sĩ Thành khuyến cáo nên tái khám với bác sĩ đều đặn mỗi 3-6 tháng. Khi có các triệu chứng mệt mỏi, ngủ nhiều bất thường, thay đổi tính tình, hay quên, nói lẫn, hơi thở có “mùi gan” nên đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời.

