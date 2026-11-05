Sau khi làm ăn thua lỗ, chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục nạn nhân, người phụ nữ ở TPHCM đóng cửa hàng, cùng chồng bỏ trốn sang Lào nhưng sau đó bị bắt giữ.

Ngày 5/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Thúy Nghĩa (40 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TPHCM) 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ năm 2017 đến tháng 9/2023, Nghĩa kinh doanh quần áo may sẵn. Trong thời gian kinh doanh, Nghĩa nhiều lần nhập hàng của 28 người và thanh toán theo hình thức "gối đầu" (nhận hàng mới sẽ thanh toán tiền cho đợt hàng cũ đã nhận trước đó).

Do làm ăn thua lỗ, Nghĩa không có khả năng thanh toán tiền hàng đã nhập. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 28 người là hơn 5,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với các khoản vay, Nghĩa còn chiếm đoạt của 3 người là bà Nguyễn Xuân H., bà Nguyễn Thị Hồng H. và bà Trần Thị T. tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Thúy Nghĩa. Ảnh: TP

Do nợ nần nhiều người, không còn khả năng chi trả, ngày 13/9/2023, Nghĩa đóng cửa hàng, sau đó cùng chồng là ông Nguyễn Văn Trứ G. bỏ trốn sang Lào. Trên đường đi, Nghĩa tháo sim điện thoại và hủy tài khoản mạng xã hội Zalo nhằm khiến các chủ nợ và những người làm ăn, kinh doanh với mình không thể liên lạc, tìm kiếm.

Sau khi Nghĩa bỏ trốn, ngày 22/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cũ (TPHCM) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nghĩa. Do Nghĩa không có mặt tại địa phương, ngày 20/9/2024, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 27/3/2025, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự, an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Đối với chồng bị cáo là ông Nguyễn Văn Trứ G., theo cơ quan điều tra, mặc dù ông G. cùng Nghĩa bỏ trốn sang Lào nhưng chủ trương bỏ trốn là do Nghĩa đưa ra. Việc Nghĩa nợ tiền hàng và vay tiền của nhiều người, ông G. không biết và cũng không tham gia. Lời khai của ông G. phù hợp với lời khai của bị cáo Nghĩa.

Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự với ông G. được nhận định là có căn cứ.