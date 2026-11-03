Tin tưởng Liễu, ông chủ một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô đã cho người phụ nữ này thuê tới 5 chiếc xe mà không hề biết 2 chiếc trong số đó đã bị đem bán và cầm cố.

Ngày 3/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Liễu (53 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trần Thị Dung (59 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) 9 năm tù và Tạ Minh Tùng (54 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Trọng Ph. kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch tại quận Gò Vấp (cũ).

Ngày 24/4/2013, Liễu ký hợp đồng thuê chiếc ô tô Toyota Innova của ông Ph. với giá 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi thuê xe, Liễu đã đem chiếc xe này gán nợ cho Dung.

Biết rõ chiếc xe Liễu gán nợ cho mình là xe đi thuê nhưng Dung vẫn nhờ Tùng đóng giả ông Ph., mang xe đi cầm cố để lấy 200 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Ngày 27/4/2013, Liễu tiếp tục thuê chiếc Kia Morning của ông Ph. rồi cùng Dung và Tùng mang bán cho ông Nguyễn Đức D. với giá 270 triệu đồng. Nhóm của Liễu giao xe cùng giấy đăng ký xe giả, sổ đăng kiểm và bản photocopy CMND giả cho ông D., đồng thời hẹn một tháng sau sẽ ra công chứng làm thủ tục sang tên.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn, ông D. không thể liên lạc được với nhóm của Liễu.

Đến ngày 6/8/2013, thông qua thiết bị định vị GPS được lắp ngầm trên xe, ông Nguyễn Trọng Ph. lần theo tín hiệu và tìm đến nơi ông D. đang cất giữ chiếc ô tô. Lúc này, ông D. mới biết mình bị lừa nên lập tức gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngoài hai chiếc xe trên, Liễu còn thuê 3 chiếc ô tô khác của ông Ph. và đã bị cơ quan công an thu giữ, trả lại cho ông Ph. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự Liễu về hành vi chiếm đoạt 3 chiếc xe này.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.