Nhóm dân cư vạn chài ven sông Lam (thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông) sinh sống bằng nghề chài lưới, gắn bó nhiều đời với cá tôm. Với họ, nhà sát ven sông không có đê, nên xác định "sống chung với lũ". Trong nhà ai cũng sắm cho mình 1 đến 2 chiếc thuyền, có nhà còn đầu tư thêm 1 nhà phao, để khi nước dâng, có nơi trú ngụ.

Anh Cao Tiến Lành chỉ vào căn nhà (mái tôn đỏ) của mình và cho biết, đã bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ gần 10m, sắp rơi xuống sông. Phía sau là nhà ông Thân, đã bị lũ cuốn trôi mất nhà bếp. Ảnh: Khôi Nguyễn

Đêm 22/7, mưa lớn, cả xóm ven sông thức trắng đêm, tất tả sơ tán người và một số đồ đạc đến nơi an toàn. Nhiều gia đình neo người, già cả, chỉ kịp mang theo vài nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết, những thứ có giá trị chấp nhận bị chìm, vì nước sông dâng quá nhanh.

Vợ chồng ông Cao Tiến Hiếu (SN 1971) và con trai Cao Tiến Lành làm nhà gần nhau. Sau khi di dời được ít tài sản lên thuyền, họ đóng cửa, rời khỏi căn nhà trước khi nước đổ về dâng ngang cửa.

Bà Nguyễn Thị Ngọc khóc lặng người bên đường khi nhà bà và nhà con trai sắp rơi xuống sông. Ảnh: Khôi Nguyễn

Khoảng 15h chiều 23/7, khi nghe hàng xóm thông báo nhà của ông Hiếu và con trai bị nước cuốn, trôi lệch khỏi vị trí ban đầu, sắp sửa rơi xuống sông, bà Nguyễn Thị Ngọc (vợ ông Hiếu) bật khóc.

Bà và con trai, anh Cao Tiến Lành đều bất lực khi không có cách gì để có thể bảo vệ 2 căn nhà trước dòng nước chảy mạnh. Cứ nghĩ đến cảnh khi lũ rút, về không còn nhà, chị lại không giữ được bình tĩnh.

“Nhà con trai tôi mới làm, còn ở chưa được 4 năm. Chúng tôi mất hết rồi”, bà Ngọc nói.

Thấy mẹ con bà Ngọc mất mát, bà con trong xóm cũng thương xót cho hoàn cảnh của gia đình. Ảnh: Khôi Nguyễn

Anh Cao Tiến Lành cho biết, vợ chồng anh làm nghề chài lưới trên sông Lam, có 3 người con. Tích cóp mãi, năm 2022, hai vợ chồng mới dựng được căn nhà cấp 4, gần nhà bố mẹ. Do làm nhà sát mép sông nên anh làm khá chắc chắn, đầu tư hết 450 triệu đồng.

“Nước lũ mạnh quá, cuốn căn nhà của em dịch chuyển gần 10m, rồi va vào nhà hàng xóm. Hiện cả hai căn nhà đang mấp mé bên sông, với dòng lũ như thác đổ thế này, sợ không còn trụ lâu nữa. Chúng em cũng đành bất lực đứng nhìn chứ không thể làm được gì”, anh Lành nói.

Anh Lành và con gái thứ hai buồn khóc khi căn nhà của gia đình sắp bị trôi. Ảnh: Khôi Nguyễn

Cạnh nhà anh Lành là nhà ông Nguyễn Đình Thân (SN 1974) và vợ là bà Nguyễn Thị Lan. Dòng nước quá mạnh cũng đã đẩy trôi căn bếp của ông bà, hiện còn căn nhà cấp 4, đang trôi mắc kẹt vào nhà anh Lành.

Theo anh Lành và những người dân thôn Vĩnh Hoàn, nước lũ năm nay lớn nhất trong hàng chục năm qua, và lên rất nhanh. Những người kinh nghiệm nhất với lũ trên sông cũng phải thốt lên vì ngoài sức tưởng tượng.

Ông Nguyễn Hoài An, Bí thư xã Con Cuông cho biết, mưa lũ khiến khoảng 500 nhà dân trên địa bàn toàn xã bị ngập. Quốc lộ 7 qua địa bàn ngập sâu gây chia cắt hoàn toàn.

Người dân ở xã Con Cuông sơ tán đồ đạc khi nước dâng nhanh trong ngày 23/7. Ảnh: Khôi Nguyễn

“Nhờ chủ động di dời hơn 2.000 hộ dân ở vùng trũng thấp, vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn nên đến thời điểm này trên địa bàn xã chưa có người dân nào thương vong do mưa lũ”, ông An nói.

Về việc có 3 hộ ở thôn Vĩnh Hoàn có nhà bị nghiêng sắp sập bên sông, ông An cho biết, địa phương sẽ cử cán bộ đến nắm tình hình, động viên các gia đình, ghi nhận để đưa vào thống kê thiệt hại. Mong người dân không vì tiếc tài sản mà có hành động nguy hiểm giữa nước lũ.