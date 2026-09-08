Bắc Ninh:

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ cầm chổi liên tục đánh vào đầu hàng xóm đồng thời lớn tiếng thách thức đang lan truyền trên mạng xã hội. Công an xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh.

Theo nội dung clip, khoảng 10h ngày 5/9, tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy từ trong nhà ra ngõ bất ngờ bị người phụ nữ mặc áo xanh cầm chổi đuổi đánh.

Sau khi nạn nhân dừng xe, người phụ nữ mặc áo xanh tiếp tục lao tới, dùng chổi đánh mạnh vào vùng đầu khiến nạn nhân loạng choạng, kêu cứu.

Trong lúc xảy ra sự việc, người phụ nữ cầm chổi lớn tiếng thách thức: “Gọi đi, tao thần kinh đấy, mày đi vào ống nước của tao, phá của tao còn gì nữa”.

Người phụ nữ áo xanh cầm chổi đánh mạnh vào đầu hàng xóm. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 8/9, lãnh đạo Công an xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ có hành vi đánh hàng xóm sinh năm 1975. Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ những bất đồng, mâu thuẫn âm ỉ kéo dài giữa hai gia đình vốn là hàng xóm.

Đáng chú ý, người phụ nữ sinh năm 1975 có biểu hiện tâm lý bất thường.

Công an xã Mỹ Thái đang xem xét việc trưng cầu giám định tâm thần đối với người phụ nữ trên để có căn cứ đánh giá, xử lý vụ việc.

Về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, cơ quan chức năng cho biết cần chờ kết quả giám định pháp y để xác định cụ thể mức độ thương tích và tỷ lệ tổn hại sức khỏe, từ đó có căn cứ xem xét trách nhiệm của người liên quan.

Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Thái xác minh và xử lý theo quy định.