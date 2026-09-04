Quảng Ninh:

Ngày 4/9, Công an TP. Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Tô Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú phường Bãi Cháy), Đào Văn Toàn (SN 1990, trú phường Đông Triều), Nguyễn Đức Thấn (SN 1976, trú phường Mông Dương) và Lưu Cung Phúc (SN 1991, trú TP Hải Phòng).

Các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng ngày 23/6. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Trước đó, ngày 23/6, tại khu vực vỉa hè trước nhà hàng Hải Đăng (phường Bãi Cháy), do phát sinh mâu thuẫn, anh Nguyễn Văn H. (SN 1996, trú phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh, là đầu bếp nhà hàng Biển bên cạnh nhà hàng Hải Đăng) bị Tô Thị Ngọc Anh (chủ nhà hàng Hải Đăng) cùng Toàn, Phúc và Thấn đánh gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bãi Cháy đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và những người có liên quan.

Kết quả điều tra xác định vụ việc xảy ra tại khu vực công cộng, có nhiều người tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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