Đắk Lắk:

Ngày 4/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ nhóm đối tượng đánh hội đồng một người đàn ông.

Nhóm người đánh hội đồng anh Nguyễn Hoàng V. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, khoảng 21h10 ngày 2/9, Nguyễn Hoàng V. (SN 1995) và Trần Thế C. (SN 1993, cùng trú tại phường Buôn Hồ) đến khu vực kho sầu riêng “Gia Long 001”, số 1145 Hùng Vương, TDP Thiện An 3 để nhắc nhở một nhóm hơn 10 người đang ngồi nhậu và hát karaoke gây ồn ào.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lúc này Huỳnh Trần Nhật Trung (SN 2002, trú tại TP Đồng Nai) đã dùng tay đánh vào vùng mặt của anh Nguyễn Hoàng V.

Sau đó, anh V. chạy ra đứng trước cửa kho sầu riêng thì Nguyễn Thiên Hoàng (SN 1997, trú tại TP Đồng Nai) - chủ kho sầu riêng “Gia Long 001”, đi ra nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, V. dùng tay đánh trúng mặt Hoàng.

Sau đó, anh V. chạy qua quốc lộ 14, bị nhóm người làm việc tại kho sầu riêng đuổi theo, đánh hội đồng gây thương tích. Nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định các đối tượng đánh nạn nhân Nguyễn Hoàng V. gồm: Huỳnh Trần Nhật Trung (SN 2002), Nguyễn Sanh Phát (SN 2008), Nguyễn Đức Hòa (SN 2010) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997), tất cả cùng trú tại TP Đồng Nai.

Gia đình anh V. đã làm đơn tố cáo các đối tượng tới cơ quan công an.