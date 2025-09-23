Ngày 23/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin về việc cấp cứu và điều trị cho hai mẹ con là nạn nhân bị bắn trong vụ cãi nhau nghi do ghen tuông tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Bà N.T.P (63 tuổi) và con gái T.T.A (40 tuổi), được đưa vào Khoa Cấp cứu chiều 22/9.

Tiến sĩ Trần Minh Trí, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, cho biết - bà P. được chuyển từ Bệnh viện Cần Giuộc trong tình trạng nghiêm trọng. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng liệt tứ chi do vết thương xuyên qua cổ.

Các xét nghiệm ban đầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy xác định bà P. tổn thương hoàn toàn cột sống cổ C4, kèm mảnh đạn còn kẹt ở vai phải. Ê-kíp ngay lập tức áp dụng biện pháp bất động cột sống, chống phù nề tủy sống, giảm đau và theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, do mức độ tổn thương tủy nặng, tiên lượng hồi phục của bệnh nhân rất dè dặt.

Trong khi đó, chị A. nhập viện với tình trạng ổn định, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Vết thương duy nhất là vết rách ở vùng cung mày đã được khâu sơ bộ, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, kết quả chụp CT sọ não và cột sống cổ cho thấy mọi chỉ số bình thường, không phát hiện máu tụ hay tổn thương nội sọ. Bệnh nhân được theo dõi tại khoa để đảm bảo an toàn.

Trước đó, khoảng 10h50 ngày 22/9, tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc cãi nhau nghi do ghen tuông, ông Đ.T.A (53 tuổi) đã bắn chị T.T.A - người đang sống chung với mình và mẹ của chị A là bà N.T.P. Sau đó, ông A. tự vẫn và không qua khỏi.

