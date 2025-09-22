Ông P.N. (50 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) làm nghề bán tạp hóa. Từ buổi tối, ông N. đã thấy ho và đau ngực. Đến sáng sớm ngày 25/8, ông N. ngủ dậy và vẫn mở cửa hàng như mọi ngày.

Khi đó, triệu chứng đau tức, nóng ở ngực của ông nhiều hơn. Ông N. cho rằng mình bị trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, khi ông N. đang ăn sáng nhưng thấy cơ thể trong tình trạng khó chịu hơn nên đã lấy xe máy chạy vào bệnh viện khám.

Đến Khoa Khám bệnh, ông N. chỉ kịp nói: “Đau nóng ngực dữ dội, khó thở” . Dù chưa ghi thông tin cá nhân, các bác sĩ nhanh chóng nghĩ tới vấn đề nhồi máu cơ tim cấp nên đã đưa lên băng ca chuyển vào phòng cấp cứu.

Trước khi rơi vào tình trạng nguy kịch, ông N. chỉ kịp nghe bác sĩ nói nhồi máu cơ tim, tỷ lệ sống chỉ 1%.

Một ca can thiệp của các bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Mai Hoàng Dil – Khoa Nội tổng hợp tại Cần Thơ cho biết, bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp, đau ngực, khó thở dữ dội. Bệnh nhân được cấp cứu đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch đưa huyết áp lên.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim, suy hô hấp cấp và phù phổi. Tại phòng chụp mạch, bác sĩ ghi nhận hẹp nặng 1 nhánh đoạn đầu liên thất trước, trong lòng mạch mảng xơ vữa không ổn định nên bác sĩ đặt một stent.

Trường hợp này, bác sĩ Dil cho rằng, bệnh nhân may mắn đến đúng thời điểm. Trước đó, bệnh nhân đã có triệu chứng đau nhưng chủ quan. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường nên ngưỡng đau khác người bình thường. Vì vậy, bệnh nhân đến vào viện với các dấu hiệu suy tim đã khởi phát đột ngột.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, gây đột tử. Triệu chứng của bệnh là cơn đau thắt ngực điển hình. Người bệnh cảm giác đau như bóp nghẹt phía sau xương ức hoặc hơi lệch sang trái, lan lên vai trái và mặt trong tay trái cho đến tận ngón tay.

Cơn đau có thể lan lên cổ, cằm, vai, sau lưng, tay phải hoặc vùng thượng vị, vã mồ hôi. Bệnh nhân khó thở, thở khò khè, hồi hộp, đánh trống ngực. Một số người kèm nôn, buồn nôn, lú lẫn

Trong một số trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân không có hoặc có ít cảm giác đau sẽ khó nhận ra hơn. Trường hợp này gọi là nhồi máu cơ tim thầm lặng, hay gặp ở bệnh nhân sau mổ, người già, người bị đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

