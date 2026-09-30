Đến hơn 11h ngày 30/9, nước từ suối Bưng Môn (phường Long Thành, TP Đồng Nai) dâng cao, tràn vào khu dân cư, có nơi ngập sâu hơn 1m. Hàng trăm nhà dân bị nước bao vây, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các khu dân cư ven suối Bưng Môn, nước lũ chảy xiết tràn qua đường, sân và vào nhà dân. Người dân phải di chuyển đồ đạc, tài sản lên vị trí cao để tránh thiệt hại.

Trên tuyến ĐT769, đoạn nối quốc lộ 51 với Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, nước ngập sâu tại nhiều vị trí, có nơi ngập gần hết bánh xe máy, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại phòng trọ trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Long Thành, TP Đồng Nai), anh Kim Ngọc Ri (SN 1987) cho biết, nước lũ tràn vào phòng lúc gần 5h sáng, khi anh vừa thức dậy, chuẩn bị đồ đạc để đi làm.

“Nước lên rất nhanh, tôi vừa mở cửa đã thấy nước tràn vào phòng. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đã dâng gần ngập hết đồ đạc”, anh Ri kể.

Theo anh Ri, dù đã cố kê tủ lạnh, máy giặt lên ghế để tránh nước nhưng nước vẫn dâng cao, nhấn chìm nhiều đồ đạc và xe máy trong phòng trọ.

Nhiều xe máy cố gắng băng qua dòng nước ngập trên đường ĐT769 đã bị chết máy. Lực lượng chức năng phải hỗ trợ đưa xe lên phương tiện chuyên dụng của cảnh sát, vận chuyển qua những đoạn ngập sâu.

Vừa lội trong dòng nước ngập, chị Duyên vừa mếu máo kể, khoảng 3h sáng, khi thức dậy đi làm, khu vực trước nhà vẫn chưa bị ngập. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nước bất ngờ dâng cao, có nơi ngập gần 1m.

“Lúc tôi đi làm, nước chưa ngập. Sau đó, thấy trên mạng nói khu vực này bị ngập, tôi xem camera thì thấy mất kết nối. Khi về đến nơi, nước đã tràn vào phòng, nhấn chìm hết đồ đạc”, chị Duyên ngậm ngùi nói.

Một tiệm sửa xe máy bị nước tràn vào, khiến toàn bộ khu vực bên trong chìm trong nước. Máy móc, dụng cụ sửa xe bị ngập nước, không thể sử dụng.

Một nhà dân trên đường ĐT769 bị nước lũ tràn vào, ngập sâu khoảng 1m. Chiếc xe máy SH của gia đình cũng bị nước nhấn chìm gần hết, chỉ còn phần tay lái và yên xe nhô lên khỏi mặt nước.

Trước tình trạng nước dâng cao, lực lượng cảnh sát và dân quân được huy động đến các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di dời tài sản, xe máy và đồ đạc đến nơi an toàn.

Theo UBND phường Long Thành, lãnh đạo phường đã trực tiếp có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để nắm tình hình, kiểm tra thực tế và chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân.

Địa phương yêu cầu khẩn trương rà soát các khu vực ngập sâu, ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em và các hộ dân bị ngập sâu; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết, bảo đảm an toàn về người và tài sản.