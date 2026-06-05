MS 2026.146

Giữa cái nắng oi ả ngày hè ở vùng quê xã Hải Châu (Nghệ An), căn nhà cấp bốn cũ kỹ của bà Trần Thị Xuân (SN 1963) nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ càng trở nên ngột ngạt. Trong ngôi nhà ấy, 5 phận người khốn khó đang nương tựa vào nhau để sống qua ngày.

Người dân địa phương khi nhắc đến hoàn cảnh của bà Xuân đều xót xa. “Tôi chưa thấy ai khổ như bà ấy. Một mình nuôi mẹ già gần trăm tuổi và 3 người con tâm thần suốt mấy chục năm nay”, một người hàng xóm chia sẻ.

Bà Xuân một mình chăm sóc 3 đứa con mắc bệnh tâm thần

Đón khách bằng nụ cười gượng gạo, bà Xuân rót chén nước rồi chậm rãi kể về cuộc đời đầy nước mắt của mình. Năm 1988, bà lập gia đình trong cảnh nghèo khó nơi miền quê ven biển. Vợ chồng quanh năm bám ruộng đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi các con khôn lớn. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Trong 4 người con sinh ra, một người đã mất từ nhỏ, còn lại 3 người con đều mắc bệnh tâm thần phân liệt gồm Đào Thị Thanh (SN 1989), Đào Ngọc Châu (SN 1992) và Đào Ngọc Tuấn (SN 1999). Bi kịch liên tiếp giáng xuống khiến đôi vợ chồng nghèo nhiều đêm khóc cạn nước mắt.

Mẹ chồng của bà Xuân năm nay 95 tuổi

Lời kể của bà Xuân bị cắt ngang bởi tiếng cười thất thanh bỗng vang lên từ cổng. Bà Xuân quay đầu nhìn rồi khẽ nói: “Cái Thanh, con gái đầu của tôi đó. Năm nay nó 37 tuổi rồi nhưng đầu óc như đứa trẻ”.

Chị Thanh thường xuyên đi lang thang, lúc tỉnh lúc mê. Những ngày trái gió trở trời, chị lên cơn co giật, đập đầu vào tường khiến người mẹ già đau như dao cắt.

“Ngày sinh nó ra tôi đã thấy có biểu hiện bất thường. Dù lúc đó nghèo túng nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng vay mượn để đưa con đi chữa trị, nhưng bệnh càng lúc càng nặng. Khi không còn khả năng vay được nữa, chúng tôi đành đưa con về nhà chấp nhận số phận”, bà Xuân nghẹn ngào.

Đào Thị Thanh và em trai Đào Ngọc Châu đều mắc bệnh tâm thần

Tai họa chưa dừng lại ở đó. Hai người con trai của bà cũng lần lượt phát bệnh tâm thần nặng. Suốt nhiều năm qua, anh Châu phải điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Còn anh Tuấn, con út của bà ở nhà nhưng liên tục lên cơn phá phách khi hết thuốc. Mọi gánh nặng từ chăm sóc, nuôi dưỡng cho 3 con đều dồn cả lên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi.

Cách đây 2 năm, chồng bà Xuân mắc phải căn bệnh ung thư thực quản rồi qua đời. Kể từ ngày đó, kinh tế gia đình bà Xuân càng kiệt quệ hơn. Một mình bà vừa chăm mẹ chồng 95 tuổi già yếu, vừa chạy vạy lo cho các con bệnh tật. Không chỉ thiếu thốn vật chất, bà còn nhiều lần bị chính những đứa con mình dứt ruột sinh ra đánh trọng thương trong lúc lên cơn.

Bà Xuân rơi nước mắt khi kể về nỗi cơ cực của mình

Giọng bà nghẹn lại: “Tôi chịu hết nổi rồi chú ạ. Nhiều lần bị con đánh gãy tay, tổn thương phải nhập viện. Nhưng chúng nó có biết gì đâu. Làm mẹ, tôi không trách được con mình”.

Nhìn cánh tay co quắp vì di chứng chấn thương cùng những vết sẹo hằn trên người bà, ai chứng kiến cũng xót xa.

Để có tiền thuốc men và duy trì cuộc sống, bà Xuân quanh năm cặm cụi ngoài ruộng. Mùa ngô trồng ngô, mùa khoai trồng khoai. Đến kỳ thu hoạch, bà lại tất tả mang từng bao khoai lang vào cổng bệnh viện bán.

Suốt hơn 15 năm nay, hình ảnh người phụ nữ gầy gò ngồi bên nồi khoai luộc trước cổng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Một cân khoai bán được vài chục nghìn đồng nhưng đó là nguồn sống của cả gia đình bà.

“Hôm nào khỏe thì còn có cơm cháo, gặp hôm mưa gió hay đau ốm thì cả nhà nhịn đói”, bà Xuân nói.

Đang trò chuyện, ánh mắt bà liên tục hướng về những bao khoai vừa đóng xong đặt ở góc nhà. Lau vội mồ hôi trên trán, bà Xuân cho biết, bà phải tranh thủ gửi những bao khoai này theo xe vào Vinh bán cho kịp buổi chiều, vì tiền thuốc tháng này của các con vẫn chưa lo đủ.

Bữa cơm trưa trong căn nhà nhỏ chỉ có bát canh rau loãng và vài con cá biển kho mặn. Người mẹ già 95 tuổi cùng cô con gái ngồi lặng lẽ bên mâm cơm đạm bạc, nhai chậm từng miếng như nuốt cả những đắng cay cuộc đời vào trong.

Để có tiền duy trì cuộc sống, chữa bệnh cho con và nuôi mẹ chồng, bà Xuân phải đi chợ bán từng củ khoai

Theo ông Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, hoàn cảnh bà Xuân rất đặc biệt. Không chỉ các y, bác sĩ ở bệnh viện mà nhiều người dân quanh khu vực đều biết đến người phụ nữ khốn khó này.

“Ngoài việc chăm con điều trị tại bệnh viện, bà Xuân còn tranh thủ bán ngô, khoai trước cổng viện để kiếm sống. Các y, bác sĩ thường xuyên mua giúp ủng hộ bà như một cách động viên”, ông Nam chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Hải Châu cũng cho biết, dù xã và bà con lối xóm nhiều lần hỗ trợ nhưng cuộc sống của gia đình bà Xuân vẫn vô cùng khó khăn bởi gánh nặng bệnh tật kéo dài nhiều năm.

"Hoàn cảnh bà Xuân rất cơ cực khi một mình phải chăm sóc mẹ già và 3 đứa con bệnh tật. Rất mong cộng đồng dang tay giúp đỡ để bà Xuân sớm vượt qua khó khăn", đại diện xã Hải Châu thông tin.

Bạn đọc giúp gia đình bà Xuân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.146 (bà Trần Thị Xuân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Xuân theo địa chỉ: xóm 4, xã Hải Châu, Nghệ An. Số điện thoại: 0347.975.290

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