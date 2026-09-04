Vụ việc xảy ra tại Karnataka, Ấn Độ, khi chiếc Toyota Innova Crysta đang di chuyển trên đường cao tốc Mysore. Theo video được chia sẻ trên YouTube, tài xế bất ngờ phải phanh gấp do một tình huống trên đường.

Tuy nhiên, một chai nước trong cabin được cho là đã rơi xuống và mắc dưới bàn đạp phanh, khiến bàn đạp không thể đạp hết hành trình. Tài xế hoảng loạn và không kiểm soát được chiếc xe.

Theo nội dung được chia sẻ, cùng lúc đó, dép của tài xế được cho là mắc vào bàn đạp ga. Chiếc xe thay vì giảm tốc lại tiếp tục tăng tốc, sau đó mất kiểm soát, đâm vào một cột điện rồi tiếp tục va chạm với một cây bên đường.

Cú đâm khiến cột điện và cây bị gãy, trong khi chiếc Innova Crysta hư hỏng nặng phần đầu. Cản trước, lưới tản nhiệt, đèn pha và một số khu vực thân xe bị biến dạng.

Dù mức độ hư hỏng khá lớn, cả 6 người trên xe được cho là chỉ bị thương nhẹ. Các túi khí trên xe đã bung sau va chạm. Hình ảnh được chia sẻ cũng cho thấy cửa xe vẫn có thể mở, giúp những người bên trong nhanh chóng rời khỏi xe.

Theo nguồn tin, sự cố trên cho thấy những vật dụng nhỏ để không đúng vị trí trong cabin cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe.

Các mẫu ô tô hiện nay thường được bố trí nhiều hộc chứa đồ và giá đỡ chai nước ở cửa hoặc khu vực bệ trung tâm. Tuy nhiên, những chai có kích thước nhỏ có thể không được giữ chắc, dễ rơi xuống sàn khi xe đi qua đường xấu hoặc phanh, đánh lái đột ngột.

Nếu rơi vào khu vực bàn đạp, chai nước có thể trở thành vật cản, hạn chế hành trình của chân ga hoặc chân phanh.

Vì vậy, tài xế nên đặt chai nước, dép và các vật dụng rời trong những vị trí cố định, tránh để dưới sàn phía trước ghế lái. Đây là khu vực cần được giữ thông thoáng để không ảnh hưởng đến thao tác với bàn đạp khi cần phanh hoặc tăng tốc.

Theo Cartoq