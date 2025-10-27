Sự việc xảy ra tại Pune, bang Maharashtra (Ấn Độ) và nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Trong đoạn video, một chiếc xe SUV di chuyển trên đường công cộng với cảnh người phụ nữ ngồi trên nắp capo và pháo hóa được bắn ngay phía sau, từ nóc chiếc xe. Toàn bộ sự việc được một xe khác đi phía trước quay lại. Thời điểm này, nhiều phương tiện khác vẫn lưu thông xung quanh khiến người xem không khỏi bức xúc vì nguy cơ tai nạn cao.

Đáng lưu ý, video được chính người phụ nữ trên chia sẻ lên trang cá nhân.

Người phụ nữ ngồi trên nắp capo ô tô bắn pháo hoa để quay clip

Việc ngồi trên nắp capo khi xe đang chạy là hành vi gây mất an toàn giao thông và vi phạm luật. Nếu tài xế phanh gấp, người ngồi trên capo có thể mất thăng bằng và rơi xuống đường. Nguy cơ bị bánh xe đè hoặc lửa từ pháo hoa văng trúng cũng rất lớn. Hơn nữa, pháo hoa không cố định chắc chắn, có thể trượt hoặc rơi xuống đường, đe dọa an toàn cho chính người thực hiện và các phương tiện khác.

Chiếc Mahindra Scorpio trong video có dấu hiệu được độ, với kính tối màu và đèn LED dưới khe capo. Sau khi video lan truyền, cộng đồng mạng tại Ấn Độ đã yêu cầu cảnh sát Pune vào cuộc xử lý. Nhiều người nhấn mạnh, những hành vi mạo hiểm để “câu view” trên đường công cộng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa tính mạng của bản thân và người khác.

Ngay sau khi bị chỉ trích dữ dội, người phụ nữ này đã gỡ bỏ clip.

Trước đây, tại một số bang khác ở Ấn Độ, các vụ việc tương tự cũng xảy ra và cơ quan chức năng đã truy tìm chủ xe, xử phạt nặng. Các chuyên gia an toàn giao thông khuyến cáo, nếu muốn thực hiện các màn trình diễn để quay clip, cần chọn địa điểm riêng tư, không nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Cartoq