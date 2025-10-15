Lái xe khi đã uống rượu là hành vi bị nghiêm cấm tại hầu hết các quốc gia, song vẫn liên tiếp xảy ra các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, tại thành phố Jaipur (bang Rajasthan, Ấn Độ), một phụ nữ say rượu lái xe Hyundai Verna đã tông vào taxi đỗ bên đường, rồi tiếp tục gây náo loạn trong khu dân cư.

Đoạn video do kênh A1 News đăng tải cho thấy người phụ nữ bước ra khỏi nhà, loạng choạng tiến tới chiếc Verna. Khi lái xe vào ngõ, cô ta đâm thẳng vào chiếc taxi đang đỗ nhưng vẫn tiếp tục điều khiển, dường như không nhận ra mình vừa gây tai nạn.

Xem video:

Khi người dân xung quanh kéo đến, yêu cầu dừng xe để làm rõ vụ việc, người phụ nữ xuống xe cãi vã, lớn tiếng phản ứng, rồi lại leo trở lại trong tình trạng mất kiểm soát. Người quay video cố gắng thuyết phục cô rời khỏi vô-lăng, song cô ta vẫn khăng khăng “tôi không say”, thậm chí còn lùi xe suýt va vào một ô tô khác.

Phần đầu bên trái của chiếc Hyundai Verna bị móp nặng sau cú va chạm. Người dân bức xúc yêu cầu cô ra nói chuyện và bồi thường cho tài xế taxi, nhưng cô tiếp tục to tiếng, bất hợp tác. Một số nhân chứng cho biết cảnh sát đã được gọi tới hiện trường để xử lý.

Trong phần bình luận video, nhiều người cho rằng phản ứng của đám đông “nhẹ tay” vì người gây tai nạn là phụ nữ. “Nếu đó là đàn ông, có lẽ đã bị kéo ra khỏi xe từ lâu,” một người viết.

Theo Luật Giao thông Ấn Độ, người lái xe có nồng độ cồn trong máu vượt 0,03% (tương đương 30 mg/100 ml máu) có thể bị xử lý theo Điều 185 của Đạo luật Giao thông cơ giới. Say rượu làm giảm khả năng quan sát, phản xạ chậm và dễ dẫn đến hành vi mất kiểm soát khi lái xe.

Theo Cartoq

