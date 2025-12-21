XEM CLIP:

Ngày 21/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc một phụ nữ quốc tịch Nga có hành vi điều khiển mô tô biểu diễn nguy hiểm trên đường sang Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, từ ngày 18/12, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh người phụ nữ này điều khiển mô tô biển số 79N2-552.54 tại Khánh Hòa, thực hiện các động tác nằm trên yên xe, tạo dáng phản cảm, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Hình ảnh người phụ nữ nước ngoài “làm xiếc” trên mô tô. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, chiếc mô tô liên quan vụ việc thuộc sở hữu của ông V.I. (quốc tịch Nga). Người này cho biết đã tặng lại xe cho bà Nikitina (34 tuổi, quốc tịch Nga), hiện đang lưu trú tại một chung cư ở phường Bắc Nha Trang.

Ngày 20/12, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở và mời bà Nikitina về làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận là nhân vật trong đoạn video và khai đã thực hiện hành vi nằm trên yên xe để điều khiển mô tô trên một số tuyến đường thuộc huyện Cam Lâm (cũ) vào tháng 1 và tháng 6/2025.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.