Ngày 20/12, Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa làm rõ vụ nữ nhân viên chiếm đoạt tài sản của công ty kinh doanh vàng bạc.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tự kiểm tra nội bộ, một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 15/12, đại diện doanh nghiệp đã đến Công an phường trình báo.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Đỗ Huỳnh Anh Thư, nhân viên bán hàng của công ty này.

Đỗ Huỳnh Anh Thư tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thư thừa nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ. Để qua mắt quản lý, Thư tìm mua các loại trang sức bằng bạc xi mạ có thiết kế, mẫu mã tương đồng với các sản phẩm vàng thật đang trưng bày tại tiệm.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm đếm và bày bán, Thư nhiều lần thực hiện việc tráo đổi. Số vàng thật sau khi lấy được, nữ nhân viên mang đến các tiệm cầm đồ khác nhau trên địa bàn để quy đổi thành tiền mặt.

Số nữ trang có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong vụ việc này hơn 545 triệu đồng. Hiện Công an phường Ninh Kiều đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.