Hôm nay (ngày 19/12), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kiều Chinh (SN 1983, ngụ phường Bình Thới), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (SN 2003, ngụ phường Bến Thành) và Tạ Gia Huy (SN 2005, ngụ phường Linh Xuân) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Các đối tượng bị khởi tố (từ trái qua phải) gồm: Nguyễn Phạm Hoàng Quý, Nguyễn Thị Kiều Chinh và Tạ Gia Huy. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2025 đến cuối tháng 10/2025, Kiều Chinh là một đầu nậu lớn, mua số lượng lớn khí khí N₂O (tức khí cười) để cất giấu rồi bán lại. Quý và Huy là hai mắt xích quan trọng, trực tiếp thu mua hàng từ Chinh để cung cấp ra thị trường, hình thành một đường dây mua bán khép kín với lợi nhuận khủng.

Đáng chú ý, cơ quan công an nhận diện phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi và hoàn toàn mới. Thay vì tổ chức cho khách sử dụng tại chỗ ở các tụ điểm như: quán bar, karaoke hay lounge như trước, các đối tượng chuyển sang hình thức bán lẻ và giao hàng tận nơi.

Để che giấu hành vi phạm pháp, nhóm này lợi dụng các mạng xã hội, sử dụng tài khoản ẩn danh để quảng cáo. Khi có khách đặt hàng, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để vận chuyển bình khí đến địa chỉ yêu cầu. Thủ đoạn này khiến công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết, thời gian qua đơn vị đã tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố hàng chục vụ án, hàng chục bị can với tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Khí khí N₂O là hóa chất tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây ảo giác, rối loạn hành vi và tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường nắm tình hình, triệt phá các đường dây cung cấp "khí cười" xuyên suốt từ nguồn đầu vào đến các điểm tiêu thụ lẻ. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị người dân, đặc biệt là giới trẻ, nâng cao cảnh giác và kịp thời tố giác các hành vi kinh doanh, vận chuyển khí khí N₂O trái phép cho cơ quan công an gần nhất.