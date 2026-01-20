Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiêu trò tinh vi, bị cáo Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng. Trong đó, có người bị chiếm đoạt tới hơn 94 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Huệ đã giới thiệu gian dối với nhiều người rằng mình có nguồn mua USD từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và một số ngân hàng khác với giá rẻ, sau đó bán ra thị trường để hưởng chênh lệch tỷ giá.

Để các bị hại tin tưởng, bị cáo lên mạng Internet xem tỷ giá của NHNN và một số ngân hàng thương mại rồi lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD trên thị trường tự do.

Trần Thị Minh Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá USD mua vào của Huệ luôn thấp hơn so với giá thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Bị cáo giải thích rằng đó chính là “phần chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại ngân hàng thương mại cho các bị hại.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Thời gian đầu, khi những người bị hại chuyển tiền cho bị cáo để mua USD, bà Huệ đã mua USD ở thị trường tự do với giá cao và giao cho các bị hại hoặc trả tiền cho họ theo đúng thỏa thuận.

Khi các bị hại tiếp tục chuyển tiền, Huệ đã chiếm đoạt số tiền trên. Trong số các nạn nhân phải kể đến bà L. (SN 1974), bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, bà L. quen biết với bị cáo Huệ.

Khi đó, Huệ rủ bà L. góp vốn đầu tư mua USD từ NHNN với giá rẻ rồi bán ra thị trường tự do để hưởng chênh lệch tỷ giá.

Từ ngày 15/8 - 23/10/2022, bà L. đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Để bà L. tin tưởng, bị cáo Huệ chuyển lại cho người bị hại 8,9 tỷ đồng, nói rằng đó là tiền lãi. Hai bên xác nhận số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ rồi cắt đứt liên lạc với bà L.

Một bị hại khác là bà T. (SN 1976) cũng bị Huệ lừa đảo chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng. Theo cáo buộc, thông qua bà L., bà T. quen biết với bị cáo và được Huệ giới thiệu là có nguồn mua USD từ NHNN với giá rẻ.

Bị cáo rủ bà T. chuyển tiền cho mình để cùng đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do, hưởng chênh lệch tỷ giá. Tin lời bị cáo, bà T. đã đồng ý.

Khi đó, bị cáo Huệ nói đang có sẵn 170.000 USD và đồng ý bán cho bà T. với giá 23.750 đồng/USD. Bà T. chuyển cho bị cáo hơn 5 tỷ đồng và nhận về 170.000 USD.

Sau lần đó, bà T. tin tưởng bà Huệ, trong các ngày 16/9 - 25/10/2022, bị hại đã chuyển cho bà Huệ hơn 298 tỷ đồng để đầu tư mua bán USD. Nhận số tiền trên, bị cáo dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại là hơn 94,6 tỷ đồng bị cáo chiếm đoạt của bà T.

Với thủ đoạn tương tự, một nạn nhân khác cũng bị Huệ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Bị cáo Huệ chỉ sử dụng một phần tiền nhận được từ bị hại để mua USD trên thị trường tự do với giá cao. Huệ khai, do làm ăn thua lỗ nên đã sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.