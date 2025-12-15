Trước đó, ngày 14/8/2017, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), do bị can là Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty. Việc thành lập công ty nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Theo cáo buộc, tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, công ty của bà Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Từ tháng 8/2020- 3/2023, bà Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ); đồng thời quảng bá đây là “thương hiệu quốc bảo Việt Nam” để phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Bà Hạnh giới thiệu công ty làm ăn hiệu quả, lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả lãi cho nhà đầu tư; đồng thời kêu gọi góp vốn và cam kết trả lãi cao theo từng hợp đồng.

Mức lãi suất mà bà Hạnh đưa ra chênh lệch từ 2-4%/tháng, tương đương từ 24-48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Cáo buộc chỉ ra rằng, sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh dùng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My (được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh), nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Bà Hạnh tìm cách tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng - Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, trong khi số tiền còn lại nữ doanh nhân dùng để trả 'hoa hồng' cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bị can Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng.

Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá 34 tỷ đồng.

Đến nay, Viện Kiểm sát quy kết Phạm Mỹ Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Được biết, tháng 4/2015, Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội đã xét xử đối với bà Phạm Mỹ Hạnh, tuyên phạt 48 tháng tù về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrenet hoặc thiết bị số của người khác. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hạnh được giảm còn 36 tháng tù treo.