Ngày 19/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (52 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là bà Vũ Thị H. (63 tuổi, ở Hà Nội) bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Bị cáo Hương vốn làm nghề buôn bán bất động sản tự do. Khoảng đầu năm 2018, bị cáo quen với bà H. Thấy bà H. có điều kiện kinh tế, bị cáo giới thiệu mình có chồng là tổng giám đốc một công ty bất động sản, bản thân bị cáo có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao của TP Hà Nội.

Đồng thời, bị cáo thường xuyên cung cấp cho bà H. thông tin về việc có các công ty đang triển khai dự án bất động sản tại Hà Nội. Đến khoảng tháng 8/2018, bà H. thấy khu đất tại số nhà 36 Trần Hưng Đạo, Hà Nội có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Trên thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, trước đó đã được giao cho các cơ quan và nhiều hộ dân quản lý sử dụng...

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo buộc, dù biết rõ tình trạng pháp lý dự án trên, song bị cáo Hương vẫn nói có thể giúp bà H. mua được toàn bộ thửa đất trên với giá 400 triệu đồng/m2.

Do tin tưởng Hương, ngày 27/8/2018, bà H. chuyển 5 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà. Bị cáo soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên. Sau đó, bà H. tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỷ đồng. Nhận được tiền, bị cáo liên tục gửi các hình ảnh thể hiện việc mình đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) liên hệ để mua đất cho bà H.

Cũng khoảng thời gian tháng 8/2018, bị cáo Hương gợi ý bà H. mua thêm thửa đất tại 47F phố Ngô Quyền, Hà Nội, dù trên thực tế, địa chỉ trên không có thật. Cáo trạng xác định, từ ngày 27/8/2018- 19/7/2019, bà H. đã nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 229 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hương dùng để trả nợ và chi tiêu hết.

Nhiều lần tìm đến cái chết sau cú lừa hàng trăm tỷ

Đau khổ vì bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, không ít lần bà H. tìm đến cái chết. Người bị hại cho hay, bà khổ sở vì số tiền đưa cho bị cáo gồm cả tiền bà huy động từ người thân quen…

Ngày 16/6/2020, bà H. tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hương đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Hương không thừa nhận hành vi của mình, cho rằng không có việc mua bán đất, toàn bộ số tiền bà H. chuyển cho bị cáo là tiền vay để kinh doanh.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng; giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản; tin nhắn..., cơ quan tố tụng cho rằng, bị cáo nhận và chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của bà H.

Tại tòa, lúc đầu bị cáo quanh co chối tội, nhưng sau khi được HĐXX và đại diện VKS giải thích, bị cáo thừa nhận nội dung truy tố, xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Trong khi đó, người bị hại khẳng định, số tiền đã chuyển cho bị cáo là hơn 500 tỷ đồng chứ không phải hơn 229 tỷ đồng như cáo buộc. Về trách nhiệm dân sự, bà H. yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn chiếm đoạt là hơn 533 tỷ đồng.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo án tù chung thân và cho rằng, kết quả điều tra chỉ có căn cứ xác định bị cáo Hương chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng. Bị cáo thực hiện hành vi độc lập, không có đồng phạm, dù trước đó bà H. có yêu cầu xem xét hành vi của nhiều người liên quan.

Liên quan đến số tiền bị cáo chiếm đoạt của người bị hại, HĐXX buộc Hương phải bồi thường cho bà H. Đồng thời, HĐXX dành quyền khởi kiện dân sự cho người bị hại đối với số tiền khác mà bà H. cho rằng bị cáo đã chiếm đoạt.