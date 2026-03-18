Ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) thông tin bà P.T.M (56 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ) sau thời gian nhập viện điều trị rắn độc cắn đã hồi phục sức khỏe. Bà M. đã xuất viện trở về gia đình và lao động lại bình thường.

Trước đó, vào trưa 25/2, khi đang phun thuốc trên cánh đồng gần nhà, bà M. bất ngờ bị một con rắn cắn vào bắp chân phải. Sau đó, con rắn bò vào lùm cây và mất dấu.

Trở về nhà, bà M. thông báo sự việc với gia đình và ngay lập tức được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, bà xuất hiện các triệu chứng nặng như buồn nôn, yếu tay chân, sụp mi mắt, không thể tự mở mắt và có dấu hiệu ngạt thở.

Bà M. bị rắn độc cắn phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh). Ảnh: MĐ

Trước diễn tiến xấu của bệnh nhân, gia đình đã chuyển bà đến Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch, không còn cử động, không nói được, kèm theo thở khò khè và tăng tiết đờm dãi.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hôn mê, suy hô hấp nghiêm trọng. Bà được đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và tiêm huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng như liệt cơ hô hấp, sụp mi mắt và dấu vết răng cắn, các bác sĩ nhận định khả năng cao bà M. bị rắn hổ cắn. Tình trạng hô hấp của bà lúc đầu không cải thiện, chân phải sưng to hơn. Bác sĩ đã quyết định tiêm thêm huyết thanh kháng nọc rắn hổ, tiêm phòng uốn ván và sử dụng kháng sinh để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Sau khoảng 8 giờ, sức khỏe của bệnh nhân bắt đầu cải thiện, sức cơ dần hồi phục. 12 giờ sau, bà M. được rút ống nội khí quản và chuyển ra phòng điều trị thường. Trong những ngày tiếp theo, tình trạng sưng đau tại vết cắn của bệnh nhân giảm dần.

Gần hai tuần sau, bà M. xuất viện, sức khỏe ổn định.