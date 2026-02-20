Quyền lực của bà không nằm trên sơ đồ quản trị, mà tồn tại trong đời sống, thói quen tư duy và triết lý sản phẩm của nhà sáng lập một trong những đế chế công nghệ lớn nhất châu Á.

‘Kỹ sư sản phẩm’ xây dựng Tencent từ con số 0

Sinh năm 1971, Mã Hóa Đằng (Pony Ma) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tencent. Khác với nhiều tỷ phú Trung Quốc đi lên từ bất động sản hay tài chính, ông được biết đến như một kỹ sư công nghệ thuần túy, đặt sản phẩm và trải nghiệm người dùng lên vị trí trung tâm.

Mã Hóa Đằng (Pony Ma) - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tencent, một trong những tỷ phú công nghệ quyền lực nhất Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Từ một phần mềm nhắn tin đơn giản mang tên QQ cuối thập niên 1990, Tencent dần xây dựng nên hệ sinh thái khổng lồ, bao phủ mạng xã hội (WeChat, QQ), trò chơi trực tuyến, thanh toán số, điện toán đám mây và đầu tư công nghệ toàn cầu.

Theo Forbes, trong nhiều năm liền, Mã Hóa Đằng nằm trong nhóm những tỷ phú giàu nhất và có ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Năm 2025, ông xếp thứ 29 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, sở hữu khối tài sản 56,2 tỷ USD, là một trong những doanh nhân công nghệ quyền lực nhất Trung Quốc ở tuổi 53.

Tencent hiện sở hữu các nền tảng có hàng tỷ người dùng, đồng thời nắm cổ phần ở hàng loạt doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, trái ngược với quy mô của đế chế do mình gây dựng, Mã Hóa Đằng lại nổi tiếng kín tiếng đời tư. Và phía sau sự im lặng đó là một người phụ nữ gần như không xuất hiện trước công chúng.

Không trên thương trường, vẫn định hình tư duy sản phẩm

Theo nhiều nguồn truyền thông Trung Quốc, vợ của Mã Hóa Đằng tên là Vương Đan Đình, xuất thân từ lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Bà không tham gia kinh doanh, không có nền tảng tài chính hay công nghệ và luôn giữ cuộc sống cá nhân ở mức độ riêng tư hiếm thấy.

Điều đặc biệt là hai người quen nhau qua mạng, thông qua chính phần mềm chat QQ- sản phẩm do Mã Hóa Đằng phát triển trong giai đoạn khởi nghiệp. Khi ấy, Tencent vẫn chỉ là một công ty non trẻ, còn ông chủ tương lai của tập đoàn công nghệ này tự giới thiệu mình là một kỹ sư IT bình thường.

Sau thời gian trò chuyện trực tuyến, họ gặp mặt ngoài đời và tiến tới hôn nhân chỉ sau khoảng nửa năm quen biết. Câu chuyện này thường được nhắc đến như một lát cắt thú vị của thời kỳ internet sơ khai ở Trung Quốc khi công nghệ bắt đầu gắn chặt với đời sống cá nhân của người sáng tạo ra nó.

Mã Hóa Đằng và vợ Vương Đan Đình là cặp đôi kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng được xem là hậu phương đặc biệt của nhà sáng lập Tencent. Ảnh: Baidu

Vương Đan Đình hiện là phó giáo sư và giảng viên tại Khoa Âm nhạc Dân gian của Nhạc viện Cáp Nhĩ Tân, thành viên của Hiệp hội Đàn nhị của Hiệp hội Nhạc sĩ Trung Quốc. Đồng thời bà cũng là giám đốc của Hiệp hội Dàn nhạc Quốc gia Trung Quốc.

Vương Đan Đình không giữ vai trò quản lý tại Tencent, cũng không xuất hiện trong bộ máy cổ đông. Tuy nhiên, theo những chia sẻ hiếm hoi của Mã Hóa Đằng, bà có ảnh hưởng nhất định đến cách ông nhìn nhận sản phẩm và người dùng, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển QQ.

Xuất thân từ nghệ thuật, bà mang đến những góc nhìn mềm mại, cảm xúc và đời thường, đây là điều vốn không phổ biến trong tư duy kỹ thuật khô cứng. Một số chi tiết cải tiến sản phẩm ban đầu, như biểu tượng cảm xúc hay cách thể hiện trạng thái người dùng, được cho là xuất phát từ quan sát rất đời sống, gắn với sinh hoạt gia đình.

Với Mã Hóa Đằng, đó không phải là sự can thiệp quản trị mà là nguồn cảm hứng giúp công nghệ trở nên “có người” hơn, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Một hình mẫu khác của hậu phương tỷ phú

Khi Tencent bước vào giai đoạn tăng trưởng nóng, đối mặt với cạnh tranh khốc liệt và áp lực chính sách, Mã Hóa Đằng được biết đến là người cầu toàn, sẵn sàng làm việc thâu đêm để xử lý khủng hoảng và định hướng sản phẩm.

Trong những giai đoạn đó, vai trò của người vợ không nằm ở bàn họp hay biểu đồ tài chính mà ở việc giữ sự ổn định tinh thần cho người đứng đầu tập đoàn.

Truyền thông Trung Quốc từng nhận định, Vương Đan Đình đại diện cho một dạng “quyền lực mềm” đặc trưng của giới doanh nhân châu Á: không phô trương, không lấn sân, nhưng giữ vai trò cân bằng cho người kiến tạo đế chế.

So với hình ảnh các phu nhân trực tiếp điều hành doanh nghiệp hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân rầm rộ, Vương Đan Đình chọn con đường hoàn toàn khác: rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, không gắn tên tuổi với tài sản hay quyền lực kinh tế.

Nhưng chính sự lặng lẽ đó lại tạo nên ảnh hưởng bền bỉ. Bà không xuất hiện trên báo cáo tài chính, nhưng âm thầm song hành cùng sự phát triển của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Theo Baidu