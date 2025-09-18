Chiều 18/9, tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội), nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Khu vực nạn nhân rơi xuống đất tử vong. Ảnh: Đ.H.

Theo người dân, vào khoảng 17h cùng ngày, họ bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là một tiếng động mạnh vang lên tại khuôn viên tòa CT11.

Nhiều người hốt hoảng chạy đến hiện trường và phát hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nằm bất động dưới nền đất. Khi kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an phường Định Công cùng đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân.

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh: Đ.H.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, đại diện Công an phường Định Công xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết thêm, bước đầu xác định nạn nhân là nữ, khoảng 50 tuổi. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện điện thoại có bức thư tuyệt mệnh rơi ra từ người nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.