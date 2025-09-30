Chị Lương cho biết, khoảng 17h chiều 29/9, nước bất ngờ dâng nhanh khiến cả gia đình không kịp trở tay. Vợ chồng chị vừa hô hoán nhau, vừa nhờ hàng xóm hỗ trợ thu gom, chằng néo đống cốt pha ngoài sân. Khi chạy được vào nhà thì mọi đồ đạc, từ tủ lạnh, máy giặt đến xe máy đều đã ngập trong nước.

Chị Nguyễn Thị Lương vớt chiếc xe đạp của con bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Lê Dương

Trong căn phòng khách, chồng chị kê tạm vài tấm ván bằng gỗ làm chỗ nằm cho con trai. Căn nhà vốn chật chội, nay lại ngổn ngang, ẩm thấp vì lũ.

“Trong nhà giờ đồ đạc hỏng hết, nước vẫn cao ngang nửa người, nhưng con trai đòi chiếc xe đạp nên tôi phải lội xuống mò lên cho cháu. Hơn mấy tấn xi măng cũng bị nhấn chìm. Vợ chồng tôi giờ chỉ mong nước rút nhanh để dọn dẹp lại đồ đạc”, chị Lương chia sẻ.

Ngồi trên tấm ván kê làm giường, chồng chị Lương nhận hàng cứu trợ để có lương thực ăn qua bữa. Anh cho biết, vợ chồng đã tích cóp, vay mượn khắp nơi để xây dựng căn nhà, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì nay đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Nông Cống: 30/44 thôn bị ngập

Ông Nguyễn Lợi Đức, Bí thư xã Nông Cống cho biết, lúc 15h ngày 29/9, mực nước đo tại trạm thủy văn Chuối (sông Yên) đạt 4,73m, cao hơn mức báo động 3 là 1,23m. Do mưa to đến rất to, mực nước sông tiếp tục dâng cao, khiến 30/44 thôn bị ngập, với tổng số hơn 3.200 hộ (11.330 nhân khẩu) bị ảnh hưởng.

Một góc xã Nông Cống chìm sâu trong biển nước. Ảnh: Lê Dương

Trong đó, hơn 300 hộ với khoảng 1.200 nhân khẩu phải di dời đến nhà cao tầng của các hộ dân khác và các trường học. Ngoài ra, 1 cột điện bị đổ, nhiều cây cổ thụ gãy đổ.

Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập.

Trung tâm Văn hóa Thông tin xã ngập ngang nửa cổng. Ảnh: Lê Dương

Xã Nông Cống có hơn 3.200 hộ dân bị ngập. Ảnh: Lê Dương

Nước ngâp sâu, nhiều đồ đạc của người dân bị hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

Chiếc xe máy được kê lên cao tránh ngập nước. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng chức năng vào tận nơi để tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập. Ảnh: Lê Dương

Lực lượng quân đội dùng ca nô chuyên dụng vào vùng ngập lụt phát nhu yếu phẩm cho người dân ở xã Nông Cống. Ảnh: Lê Dương

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tính đến 8h sáng nay, bão số 10 đã làm 2 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 6 người bị thương. Về nhà ở, có hơn 1.000 căn bị hư hại (trong đó 20 căn hư hại hoàn toàn), hơn 4.000 căn ngập nước; 39 công trình công cộng bị hư hỏng.

Chính quyền các địa phương đang gấp rút huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, di dời người dân đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất.