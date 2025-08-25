XEM CLIP:

Clip do người dân quay đã ghi lại hình ảnh cán bộ xã Nhôn Mai mặc áo mưa, vượt dòng nước lũ để hỗ trợ người dân di chuyển tránh bão.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai cho biết, trong ngày 25/8, lực lượng chức năng ở xã Nhôn Mai đã di dời hơn 900 người dân đến khu vực cao ráo để đảm bảo an toàn.

Di dân đến nơi an toàn để tránh bão.

“Tại bản Phá Mựt, do nước sông chảy xiết nên cán bộ phải vượt nước lũ để di dân. Người dân được đưa đến chợ Tiên của xã để tránh bão. Xã cũng sẽ bố trí lực lượng gồm công an, quân sự ở lại các điểm để hỗ trợ bà con”, ông Nguyên nói.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6h hôm nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người). Các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm. 8 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13h tâm bão ở trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16, giảm một cấp so với một tiếng trước. Dự báo trong các giờ tới, bão theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh.