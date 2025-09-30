Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn: Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang bước vào đợt lũ nghiêm trọng, mực nước tại nhiều sông lớn vượt báo động (BĐ) 3 - cấp độ nguy hiểm cao nhất.

Lũ lên nhanh, sông Thao vượt BĐ3 hơn 2m

Trong 12 giờ qua, lũ trên sông Thao (Lào Cai) đang lên rất nhanh. Tại trạm Yên Bái, mực nước đã đạt 34,28m, vượt báo động 3 tới 2,28m. Thủy điện Đồng Sung bắt đầu xả lũ lớn vào rạng sáng nay (30/9), với lưu lượng lên tới 2.613m³/s.

Các tuyến sông lớn khác cũng đang "gồng mình" trước áp lực nước khổng lồ như: Sông Mã (Thanh Hóa) 6,9m - trên BĐ3 là 0,4m; sông Cả (Nghệ An) 7,1m - trên BĐ2 là 0,2m; sông Đồng Nai 112,67m - trên BĐ2 là 0,17m.

Nhiều khu vực đô thị ở Cao Bằng ngập sâu, giao thông tê liệt. Ảnh: Khương Đặng

Lũ còn tiếp tục lên cao trong 24 giờ tới

Theo dự báo mới nhất, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao và sông Mã tiếp tục lên trên BĐ3, trong khi sông Cả và sông Lục Nam vượt BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sẽ dao động ở mức cao, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Lũ trên sông Đồng Nai sẽ giảm chậm, nhưng vẫn dao động ở mức BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay (30/9) đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên.

Nguy cơ thiên tai trên diện rộng

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa lớn còn tiếp diễn

Đêm qua và sáng nay (30/9), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/9 đến 8h sáng nay có nơi trên 170mm như: trạm Trung Tâm 1 (Lào Cai) 176mm, trạm Yên Thủy (Phú Thọ) 203.6mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 213mm, trạm Thành Hưng (Thanh Hóa) 272mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; riêng các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Từ ngày 1/10, mưa lớn ở các khu vực nay giảm dần.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.