MỸ - Cô dâu chú rể trao lời thề ước trên khinh khí cầu giữa bầu trời bang Ohio trước sự chứng kiến của khoảng 50.000 người bên dưới.

Cô dâu chú rể dùng khinh khí cầu tổ chức đám cưới giữa bầu trời. Ảnh: People

Khi máy bay chưa xuất hiện, việc tổ chức đám cưới trên khinh khí cầu không chỉ là trải nghiệm khác thường của cặp đôi mà còn trở thành màn trình diễn thu hút đông đảo công chúng.

Năm 1874, Mary Elizabeth Walsh và Charles M. Colton làm nên lịch sử khi tổ chức đám cưới trên khinh khí cầu, bay trên thành phố Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). Theo Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ, đây là đám cưới trên bầu trời đầu tiên được ghi nhận trên thế giới.

Thay vì chọn nhà thờ hay một địa điểm tổ chức tiệc cưới thông thường, cặp đôi quyết định thực hiện nghi lễ giữa bầu trời, biến ngày trọng đại thành sự kiện đặc biệt.

Cô dâu Mary Elizabeth Walsh là nghệ sĩ cưỡi ngựa biểu diễn trong gánh xiếc, còn chú rể Charles M. Colton làm việc trong bộ phận kinh doanh của đoàn. Chiếc khinh khí cầu được sử dụng trong lễ cưới mang tên P.T. Barnum, đặt theo tên Phineas Taylor Barnum, ông bầu xiếc nổi tiếng của Mỹ.

Khinh khí cầu do WH Donaldson điều khiển. Đây là chuyến bay thứ 98 của ông.

Khoảng 50.000 khán giả tập trung dưới mặt đất để chứng kiến đám cưới đặc biệt.

Ngoài Donaldson và cô dâu chú rể, trên khinh khí cầu còn có phù dâu, phù rể, mục sư Howard B. Jefferies và 1 nhân viên phụ trách truyền thông, theo People.

Sau khi cô dâu chú rể trao lời thề nguyện và được tuyên bố là vợ chồng, phù dâu phù rể thả một chiếc dù mang theo thông báo cho đám đông bên dưới.

Khinh khí cầu sau đó tiếp tục hành trình trên bầu trời trước khi hạ cánh tại một nhà thờ. Tại đây, cặp đôi tổ chức thêm một nghi lễ cưới, rồi tham dự tiệc mừng.

Trước khi Walsh và Colton tổ chức hôn lễ năm 1874, một cặp đôi khác từng có ý định kết hôn trên khinh khí cầu nhưng không thành.

Năm 1865, Mary West Jenkins và Giáo sư John F. Boynton dự định tổ chức đám cưới trên khinh khí cầu của Thaddeus Lowe, nhà phát minh kiêm phi công nổi tiếng thời bấy giờ. Tuy nhiên, mục sư đã từ chối cử hành hôn lễ trên không. Do vậy, cặp đôi đã trao lời thề tại khách sạn Fifth Avenue.

Theo thời gian, đám cưới trên khinh khí cầu dần trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những cặp đôi yêu thích trải nghiệm khác biệt. Hơn 150 năm sau sự kiện của Walsh và Colton, hình thức tổ chức hôn lễ giữa bầu trời vẫn được những người ưa phiêu lưu lựa chọn để tạo dấu ấn riêng cho ngày trọng đại.