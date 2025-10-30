Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Bích Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/10, bà T.L.X. (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến công an xã trình báo về việc bị mất trộm 500 triệu đồng, 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy, cháu dâu bà X., là đối tượng nghi vấn và mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thùy khai khoảng 3 tuần trước được bà X. gọi đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện lượng lớn tiền mặt và vàng trong phòng ngủ của cô chồng nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khoảng 18h ngày 19/10, thấy không có ai ở nhà, Thùy trộm tài sản của bà X., sau đó chia nhỏ số tiền, vàng đem giấu trong phòng và nhờ người thân giữ giúp. Hiện, lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật hơn 470 triệu đồng và hơn 5 cây vàng 9999.