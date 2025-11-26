Ngày 26/11, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước số 581 phố Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy).

Khoảng 5h50 cùng ngày, ôtô khách 45 chỗ BKS 29E-336.XX do anh N.V.T. (42 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển lưu thông trên phố Kim Ngưu theo hướng cầu Lạc Trung. Khi đến trước số 581 thì xe va chạm với xe máy BKS 29H2-336.XX do chị T.M.H. (22 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm khiến chị T.M.H. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Kim Ngưu. Ảnh: H.Hà

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp giải quyết vụ tai nạn. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của tài xế N.V.T. và không phát hiện vi phạm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.