Vào buổi tối, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, không khó bắt gặp xe tải chở hàng “có ngọn” nhưng biển số bị che kín hoặc gắn vào vị trí khuất tầm nhìn.

Ghi nhận trên đường Phạm Tu (Hà Nội) lúc 20h59 ngày 25/11, một xe tải lưu thông hướng Phạm Tu – Cầu Bươu với biển kiểm soát phía sau bị che mờ 5 số cuối.

Biển số phía trước của xe được gắn phía sau một dải đèn siêu sáng, gây lóa mắt, khiến chữ và số trên biển gần như không thể nhìn rõ.

Khoảng 10 phút sau, vẫn trên đường Phạm Tu (Hà Nội) hướng về Cầu Bươu, một xe tải chở hàng “có ngọn” tiếp tục xuất hiện, với biển số phía sau được gắn ở vị trí khuất tầm nhìn.

Biển kiểm soát ở phía trước xe cũng bị bôi bẩn, không rõ phần chữ và số.

Tình trạng xe tải che biển số cũng xuất hiện trên đường trục phía Nam (đoạn qua Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội). Như chiếc xe mang biển kiểm soát Hà Nội này, nhiều số trên biển đã bị che lấp, không thể nhận dạng.

Do biển số bị che kín, tài xế chiếc xe tải nặng hàng chục tấn ngang nhiên bấm còi hơi “thúc” xe máy nhường đường để vượt đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm.

Đáng chú ý, các chủ xe này còn không chấp hành quy định tại Điều 8 Thông tư 79/2024/TT-BCA, yêu cầu sơn hoặc dán biển số ở thành sau và hai bên thùng xe.

Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 đến 26 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi:

Không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách;

Gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác để sơn, dán lên chữ, số của biển số;

Gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng hoặc kích thước của biển số (kể cả rơmoóc, sơmi rơmoóc).

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân vi phạm cũng sẽ bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; đồng thời buộc thực hiện đúng quy định về biển số.