Danh sách gồm 1.395 phương tiện các loại bị phạt nguội trong khoảng thời gian từ ngày 1-10/11. Các vi phạm được phát hiện từ hai nguồn: hệ thống camera AI và cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an TPHCM trực tiếp ghi hình trên đường phố.

Camera AI "soi" rõi từng phương tiện, lỗi vi phạm. Ảnh: Nguyễn Huế

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10km/h; điều khiển xe đi trên vỉa hè; để xe ở vỉa hè trái quy định pháp luật; rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái…

Các thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh được Phòng CSGT lần lượt gửi đến chủ phương tiện, người vi phạm.

Người dân có thể tra cứu danh sách tại đây:

Được biết, việc CSGT TPHCM triển khai hệ thống camera giám sát tích hợp AI đã góp phần mang lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Các camera AI có khả năng tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn hay sử dụng điện thoại khi lái xe…

Dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp về Trung tâm giám sát. Tại đây, cán bộ CSGT chuyên trách sẽ tiến hành xác minh, đối chiếu để ra quyết định xử phạt, đảm bảo tính chính xác, công bằng…

Khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định, trực tiếp đến Kho bạc Nhà nước hoặc qua các kênh thanh toán điện tử.