Trưa 26/3, Công an phường Tây Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên đường Dương Đức Hiền.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng 55 tuổi điều khiển xe máy BKS 51K2-79XX lưu thông trên đường Dương Đức Hiền. Với biểu hiện mệt mỏi, người này dừng xe lại để hỏi đường đến trụ sở công an phường gần nhất.

Chỉ ít phút sau, người đàn ông ngã gục xuống vỉa hè. Người dân lại gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, căng dây phong tỏa một đoạn đường Dương Đức Hiền để phục vụ công tác khám nghiệm.

Danh tính người đàn ông và nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.