Chiều 13/8, Công an phường Tây Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phong toả để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của người phụ nữ trong căn nhà khóa trái trên đường Nguyễn Hữu Tiến (quận Tân Phú cũ).

Công an phong toả để khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.K.

Sáng cùng ngày, con trai nạn nhân đến nhà gọi cửa nhưng không thấy mẹ trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh nhờ hàng xóm hỗ trợ.

Từ tầng hai nhà bên cạnh, hàng xóm nhìn sang và phát hiện người phụ nữ nằm bất động gần cửa sổ.

Khi nhận tin báo, Công an phường Tây Thạnh nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tiếp cận bên trong căn nhà.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.K.C. (SN 1972), sống một mình; còn chồng và con trai của bà ở nơi khác.