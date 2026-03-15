Nghi bị bắt cóc

Những ngày qua, sau khi nhờ người cháu ruột đăng thông tin tìm con trai thất lạc, bà Nguyễn Thị Điểm (SN 1955, xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cũ) sống trong hồi hộp, chờ mong.

Suốt 37 năm qua, chưa một ngày nào bà thôi nhớ thương người con trai tên Nguyễn Ngọc Doanh (sinh ngày 11/6/1982) nghi bị bắt cóc vào năm 1989.

Anh Nguyễn Ngọc Tuế (SN 1979, cháu ruột bà Điểm, người thay mặt bà đăng thông tin tìm kiếm anh Doanh) cho biết, bà Điểm chịu nhiều bất hạnh. Ngày còn trẻ, bà không chồng, một mình nuôi 2 người con trai tên Doanh, Hợp (SN 1986).

Không có việc làm, gia cảnh nghèo khó, bà dắt hai con đi xin ăn. 16h ngày 23/7/1989, bà Điểm dắt theo 2 con trai đi cùng một số gia đình đến xin ăn tại Ngã Tư Kế (xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cũ).

Tại đây, anh Doanh vẫn chơi đùa, ăn kem cùng em trai tên Hợp. Ít phút sau, bà Điểm nói các con đứng chờ để mình đi tìm nơi thuê trọ. Tuy vậy, anh Doanh chạy đi chơi cùng chúng bạn.

Thấy vậy, bà Điểm nhờ một số trẻ cùng đi xin ăn với mình đến gọi con quay lại. Nhưng Doanh mải chơi bảo chúng bạn về trước, mình sẽ về sau.

Bà Điểm mòn mỏi, trông ngóng tin người con trai thất lạc suốt 37 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Tuế chia sẻ: “Cô tôi kể rằng, sau khi chờ mãi không thấy Doanh quay lại tìm mình, cô vội vàng đi tìm nhưng không gặp.

Cô hỏi thăm những người bán bánh đa nướng ở dọc đường thì được họ cho biết, trước đó không lâu, có một nam thanh niên khoảng 25-26 tuổi dẫn cậu bé lên xe ô tô.

Người này tự nhận là người thân của cô tôi, bảo Doanh lên ô tô trước rồi sẽ đến đón mẹ và những người đi ăn xin chung sau. Sau khi cậu bé lên xe, chiếc ô tô chạy ngược về hướng tỉnh Lạng Sơn".

Nghe tin, bà Điểm chết lặng trong bất lực. Không tiền bạc, không quan hệ, bà không biết phải làm sao để tìm con. Bà rong ruổi trên các tuyến đường, hy vọng mong manh có thể gặp con ở đâu đó.

Đi đến đâu bà cũng hỏi thăm và được biết trong thời gian con trai mình mất tích, một số gia đình đi ăn xin cùng cũng có con nghi bị bắt cóc. Thông tin trên càng khiến bà tuyệt vọng, chỉ biết khóc òa trong đau đớn.

Mong ước cuối đời

Sau thời gian rong ruổi khắp nơi vừa xin ăn vừa tìm con thất lạc đến mòn mỏi nhưng không đem lại kết quả, bà Điểm gần như mất hết hy vọng. Gánh nặng cơm áo, phải nuôi cậu con trai út khiến bà tạm gác việc tìm anh Doanh để mưu sinh.

Dù vậy, không lúc nào bà vơi bớt nỗi thương nhớ người con trai thất lạc. Đi đến đâu, bà cũng chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình và dò hỏi thông tin về anh Doanh.

Những lúc ở một mình, nhớ con, bà lại rơm rớm nước mắt. Về già, bà càng thương nhớ, mong ước tìm được thông tin về người con trai thất lạc.

Bà Điểm có niềm tin con trai vẫn sống tốt, đã trưởng thành. Tuy nhiên có thể anh Doanh đang ở xa quê nhà, thời gian thất lạc quá lâu nên không còn nhớ gia đình, không có điều kiện tìm kiếm người thân.

Trước đây, vì hoàn cảnh quá khó khăn, phương tiện thông tin đại chúng hạn chế, bà Điểm không có nhiều điều kiện tìm kiếm con. Những năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, có nhiều cá nhân, hội nhóm, chương trình hỗ trợ tìm người thất lạc, bà Điểm càng hy vọng sẽ tìm được thông tin về con.

Vì vậy, bà nhờ người cháu ruột đăng tải, lan tỏa thông tin tìm con trai lên mạng xã hội, gửi thư, đơn nhờ hội nhóm, chương trình tìm người thất lạc hỗ trợ. Câu chuyện buồn của bà Điểm lan tỏa mạnh và được nhiều người liên hệ giúp đỡ.

Anh Tuế chia sẻ: “Lúc thất lạc, Doanh mới 7 tuổi. Em có đặc điểm nhận dạng là da trắng, mặt tròn, 2 lông mày giáp nhau. Khi còn ở nhà, Doanh thường chơi với chị Huyền con bác Độc, bác Giả".

"Gần đây, gia đình nhận được thông tin từ một người đàn ông đang sinh sống tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Qua trò chuyện, chúng tôi thấy anh có những nét giống với em Doanh.

Chúng tôi đã gửi mẫu tóc, móng tay cho cá nhân, tổ chức có hoạt động hỗ trợ gia đình tìm người thân thất lạc với hy vọng có thể tìm được Doanh.

Gia đình rất mong được cộng đồng hỗ trợ trong việc tìm kiếm thông tin về Doanh để thỏa mong ước được gặp lại con trai của cô Điểm dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt”, anh Tuế nói thêm.

Độc giả có tin tức về anh Nguyễn Ngọc Doanh (sinh ngày 11/6/1982) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuế qua số điện thoại: 0912113735.