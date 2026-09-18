Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) chiều 17/9 tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng nuôi quân (Đội Phẫu thuật, Phòng Quân y, Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên Phong, nay là Sư đoàn 308).

Đại úy Hoàng Cầm sinh năm 1916 ở tỉnh Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình. Ông từng tham gia chiến dịch Biên giới 1949, chiến dịch Hoàng Hoa Thám 1951, sau đó là chiến dịch Hòa Bình.

Khi tham gia chiến dịch Hoàng Hoa Thám và chiến dịch Hòa Bình năm 1952, ông Hoàng Cầm chứng kiến cảnh đồng đội thương vong nhiều, một phần xuất phát từ việc khói bốc lên giữa rừng, khiến máy bay địch phát hiện, trút bom đạn xuống. Tổ anh nuôi của ông phòng tránh bằng cách chuyển sang nấu ăn ban đêm, khi máy bay địch tới thì dập lửa, dội nước, nhưng nhiều khi vẫn không tránh kịp.

Bếp Hoàng Cầm được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Hoàng Cầm trăn trở ngày đêm, nghĩ phải làm một cái gì đó giúp giảm thương vong. Sau nhiều ngày nghiên cứu, vẽ sơ đồ và thử nghiệm, ông thành công sáng chế chiếc bếp có nhiều đường rãnh thoát khói, nối liền với lò, bên trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc lên qua các đường rãnh chỉ còn là một dải hơi nước và tan nhanh khi rời khỏi mặt đất. Do đó, các anh nuôi có thể nấu bếp ban ngày, tránh bị máy bay phát hiện từ trên cao.

Ông Hoàng Cầm được ra quân đầu năm 1959 với quân hàm thiếu úy. Ông mất năm 1996 tại Bệnh viện 108, hưởng thọ 80 tuổi. Sau khi mất, ông được thăng quân hàm đại úy.

Theo Báo QĐND, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Phan, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12 trao Bằng truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tới đại diện gia đình ông Hoàng Cầm.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại cuộc đời, quá trình công tác và những cống hiến của ông Hoàng Cầm đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tháng kháng chiến, ông Hoàng Cầm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ công việc phục vụ bữa ăn cho bộ đội, ông đã nghiên cứu ra “bếp Hoàng Cầm” - loại bếp được thiết kế kín, lửa và khói được giấu bí mật, phù hợp với điều kiện tác chiến thời chiến. Nhờ đó, bộ đội có thể tổ chức nấu ăn cả ngày lẫn đêm mà giảm nguy cơ bị máy bay địch phát hiện.