Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, đoàn công tác của Học viện Hải quân do Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh – Anh hùng LLVT Nhân dân, Thuyền trưởng tàu không số, tại nhà riêng ở đường Trần Mai Ninh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cùng tham gia đoàn có bà Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trong căn nhà giản dị, câu chuyện không chỉ là lời chúc Tết. Đó là cuộc gặp của những thế hệ Hải quân, giữa người từng đi qua “tọa độ lửa” và lớp sĩ quan hôm nay đang tiếp nối truyền thống.

Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công thăm hỏi, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Ảnh: Huy Công

Giám đốc Học viện Hải quân ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của Trung tá Hồ Đắc Thạnh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông mong người thuyền trưởng năm xưa tiếp tục truyền lửa, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ, chung tay cùng địa phương củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhắc đến “tàu không số”, nhiều bạn trẻ hôm nay biết qua sách sử, phim tài liệu, hoặc những thước phim lan truyền trên mạng xã hội.

Với Trung tá Hồ Đắc Thạnh, đó là ký ức của những chuyến hải trình không đèn, không số hiệu, đối mặt với phong tỏa, truy đuổi và bão tố. Mỗi chuyến đi là một lần đối diện với cuộc chiến sinh tử. Mỗi lần cập bến an toàn là thêm một mắt xích nối liền hậu phương với tiền tuyến.

Trung tá Hồ Đắc Thạnh ôn lại những kỷ niệm với đoàn công tác. Ảnh: Quang Hà

Tại buổi gặp, ông cùng đoàn công tác ôn lại những ngày tháng chiến đấu anh dũng, gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió. Ông bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Học viện Hải quân và lãnh đạo địa phương.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân không chỉ là nghi thức đầu xuân. Đó là cách làm sống dậy những trang sử hào hùng giữa đời thường.