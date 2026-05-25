Ngày 25/5, lãnh đạo TPHCM có buổi làm việc với Sở Y tế về công tác khám sức khỏe toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống y tế trên địa bàn.

Mỗi người dân được khám ít nhất 1 lần mỗi năm

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thành phố đang hoàn thiện đề án khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cư dân từ năm 2026, với mục tiêu mỗi người được thăm khám tối thiểu một lần mỗi năm. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Đối tượng thụ hưởng là toàn bộ người đang sinh sống thực tế tại TPHCM, bao gồm cả thường trú và tạm trú được xác định thông qua ứng dụng VNeID, cùng người lao động đang làm việc trên địa bàn và cán bộ, công chức thuộc các đơn vị do thành phố quản lý.

Riêng trong năm 2026, ngành y tế đặt mục tiêu tổ chức khám cho khoảng 15 triệu lượt người, bảo đảm toàn bộ cư dân tại 168 phường, xã được tiếp cận ít nhất một lần. Các nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo, người có công, bệnh nhân mạn tính cùng người dân ở những địa bàn khó khăn.

Người dân TPHCM chờ lượt khám sức khỏe miễn phí diễn ra ngày 17/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Chi hơn 2.500 tỷ đồng cho 10,3 triệu lượt khám

Tổng kinh phí thực hiện đề án khám sức khỏe định kỳ dự kiến trong năm 2026 là khoảng 2.507 tỷ đồng, phục vụ hơn 10,3 triệu lượt người. Trong đó, nhóm lao động phi chính thức với khoảng 4,5 triệu người chiếm phần lớn nhất - hơn 1.515 tỷ đồng; nhóm người cao tuổi với 1,6 triệu người tương ứng gần 539 tỷ đồng.

Mức trần chi phí được quy định không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm. Nguồn kinh phí được huy động từ nhiều phía: Ngân sách nhà nước chi trả cho các nhóm thuộc trách nhiệm công, kinh phí y tế trường học cho học sinh và trẻ mầm non, doanh nghiệp tự lo cho hơn 4,5 triệu lao động chính thức theo quy định pháp luật.

Về tiến độ triển khai, ngành y tế đã tổ chức 3 đợt ra quân: Đợt 1 (diễn ra ngày 5/4 tại 64 phường xã); đợt 2 (ngày 17/4 mở rộng ra 168 phường xã); đợt 3 (từ ngày 25/5), áp dụng thống nhất các gói khám chuẩn của Bộ Y tế trên toàn thành phố.

Đặc biệt, từ ngày 30/5 đến 30/9, ngành y tế phối hợp Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức đợt khám quy mô lớn cho khoảng 1 triệu công nhân, người lao động.

3 gói khám sức khỏe theo độ tuổi khác nhau

Sở Y tế thiết kế 3 gói khám riêng biệt, phù hợp với đặc điểm sức khỏe từng nhóm tuổi dựa trên hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Với trẻ dưới 6 tuổi, trọng tâm là theo dõi tăng trưởng, đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất - tinh thần và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi được tập trung phát hiện sớm bệnh học đường, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Với người từ 18 tuổi trở lên, gói khám bao gồm thăm khám đa chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản, chụp X-quang ngực; lao động nữ được bổ sung sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Để đảm bảo khả năng tiếp cận, TPHCM sẽ triển khai linh hoạt nhiều hình thức như khám tại cơ sở y tế, tổ chức điểm lưu động ở trường học, doanh nghiệp và khu dân cư, đồng thời tổ chức khám tại nhà cho người cao tuổi, người neo đơn hoặc hạn chế đi lại.

Sở Y tế TPHCM nhìn nhận việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu số lượt khám, mà là bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố - từ tư duy "chữa bệnh" sang "chủ động chăm sóc sức khỏe", lấy người dân làm trung tâm.

Khám sức khỏe toàn dân tại 9 xã, đặc khu đầu tiên từ ngày 25/5 Ngày 25/5, Sở Y tế TPHCM cũng công bố lịch khám sức khoẻ miễn phí cho toàn dân tại 9 xã và đặc khu gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo. Đây là những địa bàn mà lãnh đạo địa phương và Sở Y tế TPHCM đã thống nhất chọn làm "điểm đột phá" trong triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.