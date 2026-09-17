Ngày 17/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn, Ảnh: N.G

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h50 cùng ngày, ôtô tập lái BKS 47C-348.55 do Bùi Công Hiếu (SN 2008, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở giáo viên dạy lái là anh Phan Thanh Trúc (SN 1993, trú tại thôn 14, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột theo hướng quốc lộ 27 đi quốc lộ 26.

Khi đến địa phận xã Ea Knuếc, xe tập lái bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải BKS 79H-129.42 do ông Nguyễn Thanh Minh (SN 1988, trú tại thôn Phú Bình 2, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, đang đỗ cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến anh Phan Thanh Trúc tử vong tại chỗ. Phần đầu xe tập lái bị biến dạng nghiêm trọng, trong khi xe tải hư hỏng nhẹ.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.