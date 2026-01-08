Vụ tai nạn xảy ra lúc 16h35 ngày 8/1, tại km12+990 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AG

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 60C-263.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container BKS 29H-806.xx, kéo theo rơ-moóc 29R-052.xx, do tài xế Nguyễn Xuân C. điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Va chạm mạnh khiến đầu xe tải bẹp dúm, dính chặt vào đuôi xe container, khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hai xe nằm chắn ngang một làn đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AG

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân. Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Xuân C. không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.